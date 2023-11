Atenção! Dinheiro esquecido está acessível a mais de meio milhão de profissionais no Brasil

Uma surpreendente constatação revelada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) coloca em destaque a existência de mais de 153 mil trabalhadores brasileiros que têm dinheiro esquecido a receber, especialmente no âmbito do PIS (Programa de Integração Social).

Quando se trata do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), esse número cresce significativamente para 387 mil indivíduos.

Vale mencionar que, essas cifras representam aproximadamente 2% dos abonos salariais que deveriam ter sido liberados ao longo do atual ano, todos relativos ao ano-base de 2021.

No contexto de 2023, até o momento, já foram liberados impressionantes 23,9 milhões de abonos salariais, injetando uma soma expressiva de cerca de R$ 24,2 bilhões na economia nacional.

Contudo, uma parcela considerável desses abonos ainda aguarda seus legítimos beneficiários, totalizando aproximadamente R$ 535,8 milhões.

Além disso, a peculiaridade dessa situação reside no fato de que todo esse dinheiro esquecido é relativo ao ano-base de 2021, indicando uma lacuna de conhecimento por parte dos beneficiários em relação aos seus direitos salariais.

A falta de acesso a essas quantias, que poderiam impulsionar a economia pessoal de diversos trabalhadores, destaca a importância de conscientização e divulgação por parte das autoridades competentes.

Enfim, à medida que o ano avança, o desafio persiste, com uma fatia considerável dos abonos salariais ainda à espera de serem resgatados pelos legítimos destinatários.

Dessa forma, é necessário um movimento mais proativo por parte dos trabalhadores, para que possam se informar e garantir o recebimento dos valores devidos.



Para compreender melhor esse fenômeno e saber como agir diante dessa oportunidade de ter acesso a esse dinheiro esquecido, continue a leitura no texto abaixo.

Descubra se você tem dinheiro esquecido: passos simples para consulta

Recentes divulgações do Banco Central revelaram que, até outubro, cerca de R$ 7,3 bilhões ainda aguardavam serem resgatados por seus legítimos proprietários.

Surpreendentemente, a maioria esmagadora, representando 63,43% desse montante, corresponde a valores de até R$ 10.

Esse dinheiro esquecido se referem a saldos em seguros, consórcios, contas bancárias ou aplicações financeiras que permaneceram sem resgate.

Então, para verificar se há algum valor esquecido aguardando por você, o Banco Central disponibiliza o Sistema Valores a Receber. Sendo assim, siga estes passos simples para realizar a consulta:

Antes de tudo, acesse o site do Banco Central e localize a seção “Valores a Receber”; Em seguida, clique na opção “Consulte Valores a Receber”; Depois, preencha os campos com seu número de CPF ou CNPJ, e informe também sua data de nascimento; Por fim, complete o processo de segurança transcrevendo os caracteres fornecidos e clique em “Consultar”.

Após essas etapas, o sistema informará se há algum dinheiro esquecido para resgate em seu nome. Para dar continuidade e efetuar o resgate, será necessário realizar o login.

Não deixe de conferir se você está entre aqueles que podem recuperar valores esquecidos!

Tenho saldo disponível, e agora? Como faço para resgatar os meus valores?

Se você se encontra nessa situação, não se preocupe, pois resgatar esse dinheiro esquecido é mais fácil do que parece!

Enfim, após realizar a consulta e confirmar que há um saldo disponível, o primeiro passo é acessar o Sistema de Valores a Receber (SVR).

Para fazer isso, basta clicar na opção ‘Acessar o SVR’. Em seguida, será necessário fazer o login no portal Gov.br, garantindo a segurança e autenticidade do processo.

Dentro do SVR, procure pela seção denominada ‘Meus valores a receber’. Assim, quando você acessar essa área, será solicitado que você concorde com os termos e condições estabelecidos para o resgate.

É fundamental ler atentamente esses termos para garantir uma compreensão completa do processo.

Nessa etapa, você encontrará uma lista contendo os valores disponíveis para resgate. Logo, analise cuidadosamente e selecione aquele que deseja recuperar.

Ao escolher o valor desejado, o próximo passo é informar que a transferência será realizada via PIX.

O uso do PIX agiliza o processo, proporcionando uma transferência instantânea e segura do seu dinheiro esquecido para a conta indicada. Certifique-se de fornecer os dados corretos para garantir o sucesso da transação.

Por fim, revise todas as informações fornecidas antes de confirmar o resgate. Este é um momento importante para garantir a precisão dos dados e evitar contratempos. Após a confirmação, você terá efetuado com sucesso o resgate do seu dinheiro esquecido.