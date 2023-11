Renegociar suas dívidas do FIES é uma oportunidade importante para estudantes que buscam aliviar o peso financeiro do financiamento estudantil. No entanto, existem algumas informações que os estudantes endividados precisam saber antes de fazer essa renegociação.

Desse modo, separamos tudo o que você precisa saber antes de embarcar nesse processo crucial para que assim, você possa entender os prazos, quem pode participar e as condições específicas de renegociação que podem fazer toda a diferença na sua jornada educacional.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Atenção estudante! Você precisa saber disso antes de renegociar suas dívidas do FIES

Os estudantes que possuem pendências financeiras com o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) receberam uma excelente notícia recentemente. Acontece que, a partir de agora, eles poderão fazer uma renegociação dessas dívidas e voltar a ter tranquilidade em suas finanças, com muita facilidade e condições especiais.

Os acordos de renegociação do FIES, que estarão disponíveis até o próximo ano, são fruto da parceria entre o Governo e os bancos responsáveis pelos financiamentos. Assim, além da facilidade para renegociar o débito, os participantes têm a chance de garantir descontos significativos, proporcionando alívio financeiro durante esse processo.

Desenrola da Educação: descontos de até 100% e benefícios para adimplentes

O programa Desenrola da Educação, que faz parte da renegociação do FIES, oferece descontos que podem chegar a 100% sobre os encargos.

Ademais, é importante destacar ainda que mesmo aqueles que estão adimplentes, em dia com os pagamentos, podem utilizar o sistema para acelerar a quitação do financiamento.

Portanto, conheça mais sobre essa oportunidade única.

Saiba quais os prazos e quem pode renegociar suas dívidas do FIES

As negociações estão abertas até 31 de maio de 2024, e é essencial entender quem está apto a participar desse processo.

Desse modo, o programa volta-se para aqueles que firmaram o contrato do FIES até 2017 e se encontram na condição de inadimplentes até 30 de junho de 2023.

Sendo assim, confira se você se enquadra nos critérios para aproveitar essa chance de reorganizar suas finanças estudantis.

Confira as condições específicas de renegociação do FIES

As condições de renegociação do FIES variam conforme o perfil do usuário.

Dessa maneira, para contratos com débitos vencidos há mais de 90 dias em 30/6/2023, as opções incluem:

Pagamento à vista com desconto de 100% sobre encargos ou;

Parcelamento em até 150 prestações mensais com desconto de 100% dos encargos.

Débitos vencidos por mais de 360 dias têm condições especiais

Além disso, para contratos com débitos vencidos há mais de 360 dias, em 30/6/2023, as opções de parcelamento oferecem descontos de até 92% sobre o valor total da dívida.

No entanto, nesse cenário, a inscrição no CadÚnico ou o recebimento do Auxílio Emergencial 2021 são requisitos importantes.

Condições adicionais para débitos vencidos por mais de 360 dias

Outra categoria contempla contratos com débitos vencidos há mais de 360 dias, exigindo inscrição no CadÚnico ou ter recebido o Auxílio Emergencial 2021, além de a última prestação prevista em contrato estar em atraso superior a 5 anos.

Nesse caso, o desconto pode chegar a 99% sobre o valor total da dívida.

Outras situações: débitos vencidos por mais de 360 dias

Para contratos nessas condições, mas que não se enquadram nas hipóteses anteriores, a renegociação oferece desconto de 77% sobre o valor total da dívida.

Além do mais, o parcelamento em até 15 prestações mensais e sucessivas é a opção disponível para essa categoria.

Pagamentos em dia possuem ainda mais descontos

Estudantes com contratos em dia na data da renegociação têm a opção de pagamento à vista com desconto de 12% sobre o valor total da dívida.

Contudo, lembre-se de que o acordo só tem validade após o pagamento da primeira parcela ou quitação total, se essa for a opção que você escolheu.

Quais os canais de renegociação do FIES?

Os usuários elegíveis podem realizar a renegociação do FIES através de diferentes canais, como:

O site SifesWeb (caso o contrato seja pela Caixa);

O aplicativo Fies Caixa;

O aplicativo do Banco do Brasil ou;

Pessoalmente em agências bancárias da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.

Entretanto, é importante estar atento aos horários de funcionamento das agências para garantir uma renegociação tranquila.

Aproveite essa oportunidade para renegociar suas dívidas do FIES

Por fim, a renegociação do FIES é uma oportunidade valiosa para estudantes que buscam soluções financeiras mais favoráveis.

Dessa forma, ao compreender os prazos, critérios e condições específicas, você estará mais bem preparado para tomar decisões informadas sobre o seu financiamento educacional.

Agora que você já sabe tudo o que precisa antes de renegociar suas dívidas do FIES, não perca a chance de aliviar o fardo financeiro e seguir em frente com seus objetivos acadêmicos.