Atenção estudantes! Estas situações podem ZERAR sua redação no Enem

Conforme mencionado acima, existem algumas situações que podem ZERAR sua redação no Enem. Sendo assim, já que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 estão mais perto do que nunca, visto que ocorrerão nos dias 5 e 12 de novembro, é essencial que todos os estudantes estejam cientes de quais são essas situações.

Dessa maneira confira abaixo algumas das principais:

Fuga total ao tema

Primeiramente, uma das situações mais críticas que pode ZERAR sua redação no Enem é a fuga total ao tema proposto.

Assim, para evitar essa situação, é fundamental compreender a proposta da redação. O tema é o ponto de partida para sua escrita, e se você não abordá-lo de forma clara e direta, corre o risco de zerar sua redação.



Desobedecer ao tipo textual dissertativo-argumentativo

O Enem espera que a redação seja do tipo textual dissertativo-argumentativo. Este gênero textual exige que o estudante apresente uma introdução, desenvolvimento e conclusão, com argumentações sólidas que sustentem seu ponto de vista. Portanto, desobedecer a essa estrutura pode levar à anulação da redação.

Extensão insuficiente da redação

A extensão adequada da redação é um requisito fundamental. No Enem 2023, produções com menos de 8 linhas manuscritas ou até 10 linhas escritas no sistema braille não serão consideradas. Isso significa que é essencial garantir que seu texto tenha uma extensão adequada para ser avaliado.

Portanto, ao escrever sua redação, certifique-se de que ela tenha uma extensão adequada. Isso não significa que você deve preencher páginas e mais páginas, mas sim que seu texto deve ser completo o suficiente para desenvolver suas ideias de forma clara e convincente.

Cópia de texto da prova

Ademais, copiar trechos da prova de redação ou do caderno de questões também é uma prática que pode levar à anulação da redação. O Enem exige que o estudante produza um texto original e autoral, demonstrando sua capacidade de argumentação e expressão.

Desse modo, para evitar essa situação, é fundamental que você desenvolva seu texto com base em suas próprias ideias e conhecimentos. Evite copiar qualquer parte do material fornecido durante a prova, pois isso compromete a originalidade e autenticidade do seu texto.

Desenhos e anulações propositais

Outra situação que pode zerar sua redação é a inclusão de desenhos, anulações propositais ou quaisquer formas que anulem partes da folha de redação. O Enem exige que o estudante use a folha de redação exclusivamente para a escrita do texto.

Portanto, evite fazer desenhos, rabiscos ou qualquer marca que possa prejudicar a avaliação do seu texto. Além disso, mantenha a folha de redação limpa e dedicada à produção textual. Qualquer tentativa de anular partes da folha pode resultar na anulação da sua redação.

Números e sinais sem função evidente

É importante manter a clareza do seu texto, e isso inclui não colocar números ou sinais gráficos sem função evidente no seu texto. Isso porque, qualquer elemento que não contribua para a compreensão do texto pode prejudicar sua avaliação.

Assim sendo, certifique-se de que seu texto seja coeso e fluido, evitando elementos que possam distrair ou confundir o leitor.

Uso de termos ofensivos

O uso de termos ofensivos, desrespeitosos ou inadequados em sua redação pode resultar em nota zero. Dessa maneira, é fundamental manter um tom respeitoso e construtivo ao abordar o tema proposto.

Assinatura e nome no local errado

A folha de redação do Enem possui um espaço designado para a assinatura do participante. Colocar sua assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora desse espaço pode levar à anulação da redação.

Portanto, é importante seguir as instruções fornecidas e garantir que sua assinatura e identificação estejam no local correto.

Texto ilegível

Por fim, a legibilidade do texto é fundamental. De acordo com as regulamentações do Enem, se seu texto for ilegível e impossível de ser lido por 2 avaliadores independentes, sua redação poderá ser zerada.

Dessa forma, tenha cuidado com a legibilidade da sua escrita. Certifique-se de que suas palavras estejam bem formadas e legíveis.

Agora que você já sabe quais situações podem ZERAR sua redação no Enem, fique atento e evite-as para não ter esse problema!