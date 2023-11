Atenção! Furtos de veículos em São Paulo sobe 28%

A notícia de que furtos de veículos em São Paulo subiu deixou todos os moradores alarmados. De acordo com alguns levantamentos recentes, o número de ocorrências na cidade de São Paulo e na região metropolitana aumentou 28%.

Dessa forma, é importante que todos os residentes da maior cidade do país fiquem atentos. Além disso, tomem medidas preventivas a fim de não se tornarem mais uma vítima desse tipo de crime.

Assim sendo, para que você saiba tudo sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Atenção! Furtos de veículos em São Paulo sobre 28%

Conforme mencionado acima, a cidade de São Paulo e sua Região Metropolitana enfrentam um aumento significativo nos furtos de veículos. Assim, o crescimento total das ocorrências é de 28%, com um impacto maior na capital, onde o aumento atinge impressionantes 61%.

Essas informações alarmantes vêm da empresa de rastreamento veicular Ituran, líder global em monitoramento de veículos. Assim como, dos dados da Secretaria da Segurança Pública do Governo de São Paulo.

Desse modo, essas fontes confiáveis fornecem uma visão abrangente da situação.

Veja os modelos mais furtados

Dentre os veículos mais visados pelos criminosos, alguns modelos se destacam. O VW Gol sofreu um aumento de 20%, seguido pelo GM Onix, que se manteve estável.

Além disso, segundo os dados da Ituran, alguns outros modelos também estão na lista dos mais furtados, como por exemplo:

O Fiat Uno;

GM Corsa;

Hyundai HB20;

Ford Ka;

Fiat Palio;

Fiat Argo;

VW Fox e;

Renault Sandero.

Ademais, um destaque surpreendente é a entrada do Renault Sandero para o Top 10 dos carros mais roubados e furtados em 2023. Aliás, um salto considerável em relação ao ano anterior, quando ocupava a 15ª posição.

Quais os fatores que contribuíram para o aumento de furtos de veículos em São Paulo?

De acordo com Fernando Correia, coordenador de operações da Ituran Brasil, os veículos com mais de 5 anos predominam nas ocorrências, com mais de 30 mil casos registrados. Portanto, isso pode se relacionar à maior vulnerabilidade desses veículos.

Além do mais, cabe observar que, nos modelos Top 10 mais afetados, os furtos predominam em impressionantes 86% das ocorrências, enquanto os roubos representam 13,37%.

Assim, essa distinção é importante para entender o comportamento dos criminosos.

E as áreas afetadas?

Na capital paulista, algumas áreas se destacam como mais atingidas pelos furtos e roubos. Assim sendo, alguns exemplos são:

Tatuapé;

Ipiranga;

Vila Matilde;

Itaquera e;

Vila Prudente.

Além disso, nas regiões metropolitanas, as áreas mais afetadas são municípios como:

Santo André;

Guarulhos e;

Osasco.

Vale destacar que, em muitas dessas regiões, os furtos são mais comuns. Desse modo, representando 85,69% das ocorrências.

Veja algumas orientações para se proteger de furtos de veículos em São Paulo

Diante do aumento preocupante nos furtos de veículos em São Paulo, é fundamental que os proprietários de veículos adotem medidas proativas para proteger seus bens.

Portanto, confira abaixo algumas orientações valiosas para ajudá-lo a evitar tornar-se mais uma estatística:

Use sistemas de segurança

Primeiramente, certifique-se de que seu veículo está equipado com sistemas de segurança, como alarmes e travas. Além disso, considere instalar dispositivos de rastreamento veicular para ajudar na recuperação em caso de roubo.

Estacionamento seguro

Sempre procure estacionar em locais seguros e bem iluminados. Para isso, dê preferência a estacionamentos privados e evite deixar seu veículo em áreas de alto risco.

Ignição e Chaves

Ademais, nunca deixe seu veículo com a ignição ligada, mesmo que seja por um curto período. Por isso, não deixe as chaves no contato ou dentro do carro quando estiver estacionado.

Cuidado com documentos

Evite deixar documentos importantes, como o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) dentro do veículo.

Desse modo, sempre os leve consigo ou mantenha-os em local seguro.

Moderação nos acessórios

Evite atrair a atenção indesejada adicionando acessórios caros e visíveis ao seu veículo. Isso porque itens como rodas personalizadas, sistemas de som potentes e adesivos chamativos podem tornar seu carro mais atraente para ladrões.

Vigilância residencial

Em casa, garanta que sua residência esteja bem protegida. Dessa maneira, câmeras de segurança e sistemas de alarme podem dissuadir criminosos de tentar roubar seu veículo na garagem.

Conscientização pública

Esteja ciente das áreas de alto risco em sua região e tome precauções extras ao estacionar em locais suscetíveis a furtos.

Comunicação de emergência

Por fim, em caso de roubo ou furto, informe imediatamente às autoridades policiais e forneça todas as informações necessárias, como modelo, cor e placa do veículo.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que furtos de veículos em São Paulo sobe 28%, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!