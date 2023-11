Atenção! MEC anuncia oportunidade de renegociação de dívidas do Fies para 300 mil inscritos no CadÚnico

Na última quarta-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que trará alívio financeiro para aproximadamente 300 mil estudantes cadastrados no Cadastro Único e vinculados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, essa nova legislação permitirá que esses beneficiários renegociem suas dívidas pendentes com o programa de financiamento estudantil do governo.

Além disso, outros 900 mil cidadãos que também possuem dívidas relacionadas ao FIES terão a oportunidade de reestruturar seus saldos devedores, seguindo as condições estabelecidas.

Essa medida abrangerá débitos provenientes de contratos assinados por estudantes até o final de 2017, desde que estejam em atraso até 30 de junho de 2023.

“Era uma reivindicação dos estudantes e daqueles que já se formaram e que estavam inadimplentes junto ao FIES. Essa lei vai beneficiar 1,2 milhões alunos que estejam ainda cursando, ou já se formaram, que significa algo em torno de R$ 54 bilhões de dívidas que eles vão poder quitar em condições muito favoráveis”, disse Camilo Santana, ministro da Educação.

Entenda as regras gerais para a renegociação de dívidas do FIES



O governo anunciou uma nova medida para ajudar beneficiários do FIES que estão enfrentando dificuldades financeiras devido a dívidas acumuladas.

A partir de 30 de junho de 2023, aqueles com dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias terão a oportunidade de renegociar seus débitos de uma forma mais acessível.

Os principais benefícios da renegociação incluem:

Parcelamento Estendido: Os beneficiários terão a opção de parcelar suas dívidas em até 150 vezes. Isso proporciona um alívio significativo para quem está com dificuldades financeiras, tornando mais acessível o processo de quitação das dívidas;

Redução de 100% de Juros e Multas: Além do parcelamento estendido, os devedores serão agraciados com a eliminação completa de juros e multas sobre o valor devido. Isso representa uma economia substancial no montante total a ser pago;

Desconto no Pagamento à Vista: Aqueles que optarem por liquidar a dívida integralmente à vista poderão usufruir de um desconto generoso. Até 12% do valor principal da dívida pode ser abatido, proporcionando um incentivo adicional para a quitação antecipada.

Para os beneficiários com dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias até 30 de junho de 2023, que não estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e não tenham recebido o Auxílio Emergencial em 2021, uma excelente notícia: eles terão a chance de quitar sua dívida com um desconto de 77% no valor consolidado.

Esse desconto será aplicado através da liquidação integral do saldo devedor relacionado ao FIES.

O ministro responsável pelo anúncio destacou que a inadimplência no FIES aumentou nos últimos anos. Isso motivou o governo a adotar medidas para facilitar a quitação das dívidas.

“Tem muitos motivos: pessoas que concluíram o curso e não conseguiram emprego e passaram a se endividar, pandemia, crise econômica […] Vamos ter um controle maior em relação quem gerencia esses contratos. Estamos fazendo um programa para ter um controle maior desses financiamentos” disse.

Observações importantes

Na sexta-feira (3), está agendada uma reunião crucial do Comitê Gestor do FIES, que contará com a participação de representantes do Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Casa Civil da Presidência da República e Ministério do Desenvolvimento Regional.

O objetivo principal deste encontro é definir a resolução que regulamentará a nova lei do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Nessa reunião, os membros do comitê irão discutir detalhadamente os pontos essenciais da legislação recém-aprovada, buscando estabelecer diretrizes claras para sua implementação efetiva.

A expectativa do governo é que, após essa reunião estratégica, a Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelo FIES, inicie as operações relacionadas às negociações de dívidas já na próxima semana.

Enfim, o desdobramento dessas deliberações certamente terá um impacto direto na vida de milhares de jovens. Facilitando assim o acesso a oportunidades educacionais que antes poderiam estar fora de seu alcance devido a barreiras financeiras.