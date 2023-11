Uma nova multa por excesso de velocidade está sendo motivo de preocupação para os condutores. Pois, recentemente, houve a circulação de um áudio no WhatsApp relatando que estaria em vigor uma nova multa para a infração para veículos leves que tracionam reboques.

Dessa forma, fique ara tirar as dúvidas e ficar despreocupado quanto a esse tema. Pois, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Atenção motorista! Esta pode ser uma nova multa por excesso de velocidade

Conforme mencionado acima, a preocupação com multas de trânsito é uma constante na vida dos motoristas. Logo, um áudio compartilhado em grupos de WhatsApp e redes sociais está chamando a atenção dos condutores.

O alerta é sobre uma nova multa por excesso de velocidade que as autoridades de trânsito estariam aplicando especificamente a veículos leves que tracionam reboques.

De acordo com o áudio, veículos leves com reboque, agora são ditos como veículos de carga. Isto é, sujeitos a respeitar os limites de velocidade destinados a veículos pesados.

Além disso, a mensagem sugere que essa nova multa entrou em vigor silenciosamente em 15 de setembro de 2023, pegando os condutores de surpresa.

Afinal, essa informação é verdadeira?



No entanto, vale ressaltar que se trata de informações parcialmente falsas.

Isso porque Eduardo Cadore, especialista em Gestão, Psicologia e Direito de Trânsito confirma que esse tipo de fiscalização é legal. Além do mais, tem o amparo do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) desde 2010, quando a Resolução 340/10 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) entrou em vigor.

Contudo, embora a Resolução 340/10 tenha estabelecido a base legal para essa fiscalização, ela foi substituída pela Resolução 798/20 do Contran.

Aliás, essa atualização reforça a validade dessa medida e destaca a importância de os motoristas se manterem atualizados quanto às mudanças nas normas de trânsito.

Portanto, apesar, ao contrário do que o áudio afirma, a medida existe sim. Porém, não teve a implementação recente.

Veja detalhes sobre o conceito de veículos pesados

Ademais, Eduardo Cadore esclarece ainda que, segundo a legislação de trânsito, veículos leves tracionando reboques são considerados veículos pesados para fins de fiscalização de excesso de velocidade.

Logo, essa distinção tem a justificativa da dificuldade de controle e parada de veículos pesados, visando à segurança nas rodovias.

Cuidado com informações falsas sobre multa por excesso de velocidade

O especialista faz um alerta sobre a desinformação presente no áudio, destacando que essa medida não é novidade.

Além disso, ele ressalta a importância da educação para o trânsito, enfatizando que muitos condutores desconhecem as regras e só as descobrem ao serem autuados.

Como os limites de velocidade afetam os veículos pesados na rodovia?

A Resolução está em vigor desde 2020. Além disso, estabelece para consideração que os veículos leves que tracionam reboques são considerados veículos pesados. Todavia, também abre espaço para a possibilidade de limites de velocidade distintos em rodovias.

Assim sendo, essa diferenciação visa garantir a segurança nas estradas, reconhecendo as características específicas que tornam a condução de veículos pesados mais desafiadora.

Confira as classificações e distinções sobre o tracionamento de reboques, segundo a legislação vigente

A legislação vigente detalha a classificação do reboque como um veículo independente. Sendo que, ao ser tracionado por um automóvel, esse último é considerado um veículo pesado para efeitos de fiscalização de excesso de velocidade, conforme dito pelo artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Dessa maneira, essa abordagem visa reconhecer a complexidade adicional na condução de veículos pesados e promover a segurança viária.

Indispensabilidade da educação no trânsito: qual a importância do conhecimento?

Eduardo Cadore destaca, mais uma vez, a importância da educação no trânsito para evitar surpresas desagradáveis. De acordo com ele, muitos condutores, por falta de atualização, acabam desconhecendo as nuances das leis de trânsito, o que pode resultar em autuações.

Portanto, sempre que estiver com dúvidas ou receber alguma informação pelas redes sociais, verifique junto a legislação a veracidade das informações. Assim, você poderá evitar surpresas desagradáveis ao dirigir.

Estar informado é a melhor prevenção sobre multa por excesso de velocidade

Por fim, vale destacar que a possibilidade de uma nova multa por excesso de velocidade para veículos leves que tracionam reboques não é uma novidade. Na realidade, é uma medida legal que está em vigor há mais de uma década.

A desinformação pode gerar confusão entre os motoristas, evidenciando a necessidade de estarem sempre informados sobre as leis de trânsito.

Sendo assim, tenha em mente que a educação no trânsito é a melhor ferramenta para prevenir autuações e garantir a segurança nas estradas.

Agora que você já sabe tudo sobre a nova multa por excesso de velocidade para veículos, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!