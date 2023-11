Cancelar multa por excesso de velocidade é o desejo de muitos condutores que acreditam ter sido autuados injustamente. No entanto, o que nem todos sabem é que existe uma ferramenta capaz de anular o pagamento da multa e os pontos na CNH.

Dessa forma, para que você saiba qual é essa ferramenta e como utilizá-la a seu favor, reunimos algumas das principais informações para te passar. Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre este assunto!

Atenção, motorista! Este site pode ajudar a cancelar multa por excesso de velocidade

Receber uma notificação de infração por excesso de velocidade é uma experiência comum para muitos motoristas. No entanto, como já mencionado, existe uma ferramenta que pode ajudar a cancelar a multa e os pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Acontece que, recentemente, um vídeo que apresenta um passo a passo para anular essas multas por meio de um site, viralizou nas redes sociais. E, com isso, muitos motoristas que se encontram nessa situação, se perguntam se é mesmo possível conseguir a anulação da autuação pelo site.

Então, a resposta para essa pergunta é sim. Para isso, é necessário acessar a PSIE Inmetro, que é uma plataforma de serviços do Inmetro.

Como acessar os serviços do PSIE Inmetro?

Conforme mencionado acima, o PSIE Inmetro, sigla para Portal de Serviços do Inmetro, oferece uma plataforma para verificar a validade e condições de funcionamento dos radares de fiscalização de trânsito.

Desse modo, compreender como essa ferramenta funciona é essencial para contestar multas de forma eficaz.



Ao acessar o site, a seção “consulta de instrumentos” torna-se essencial. Neste ponto, você precisa selecionar a opção “medidor de velocidade” para obter informações sobre o radar que registrou a infração.

Então, preencha corretamente o estado, cidade e região da autuação para uma consulta precisa.

Selecione o medidor de velocidade

Vale destacar que a escolha do “medidor de velocidade” é um passo crucial durante a consulta. Este é o momento em que você especifica o tipo de equipamento usado para medir a velocidade do veículo. Portanto, selecione essa opção corretamente para prosseguir com a verificação.

Preencha os campos corretamente

Com a escolha do medidor, é hora de preencher os campos necessários.

Assim sendo, informe o estado, a cidade e a região onde ocorreu a autuação, utilizando as informações presentes na notificação que recebeu.

Lembre-se que este é um passo fundamental para obter resultados precisos. Por isso, é necessário que todos os dados estejam corretos.

Consulte e confira os resultados

Então, após o preenchimento correto dos campos, clique em “consultar”. Em seguida, o site fornecerá informações sobre a situação do radar, indicando se o equipamento está aprovado ou reprovado pelo Inmetro.

Ademais, entender a validade do radar é fundamental. Isso porque, caso as autoridades não tenham realizado uma vistoria no prazo ou tenha reprovado, o motorista tem o direito de contestar a multa.

Verifique se a sinalização das vias estavam adequadas às normas do CTB

Além disso, outro ponto importante é a sinalização das vias, pois, caso não estejam de acordo com as normas do CTB, o motorista pode pedir a anulação da multa.

Para isso, a Resolução nº 798/2020 do Contran estabelece diretrizes específicas para a sinalização de velocidade em vias urbanas e rurais. Dessa maneira, confira abaixo alguns pontos importantes relacionados a essa resolução:

Placas de identificação

Primeiramente, a resolução determina que, em vias com radares de velocidade, é obrigatória a presença de placas de identificação R-19. Aliás, essas placas têm a função de alertar os condutores sobre a necessidade de redução gradual da velocidade. Além disso, cada radar fixo precisa ser acompanhado por uma placa indicativa.

Distância de instalação das placas

De acordo com a resolução em questão, em vias urbanas com velocidade máxima igual ou superior a 80 km/h, as placas devem estar posicionadas entre 400 e 500 metros antes do radar.

Para vias com velocidade inferior a 80 km/h, a distância recomendada é de 100 a 300 metros.

Sinalização Adequada

A sinalização adequada é crucial para garantir que os condutores estejam cientes da presença de radares e possam ajustar sua velocidade de acordo.

Por isso, os motoristas podem utilizar a falta do cumprimento dessas normas de sinalização como base para contestar multas por excesso de velocidade.

Assim, caso um condutor receba uma multa por excesso de velocidade em uma via onde as normas da Resolução nº 798/2020 não foram seguidas, ele pode utilizar a falta de conformidade com essas regras como argumento para contestar a multa.

Agora que você já sabe que este site pode ajudar a cancelar multa por excesso de velocidade