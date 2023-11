Dirigir no calor exige atenção redobrada dos condutores, especialmente em regiões onde as altas temperaturas são frequentes. Dessa maneira, para garantir a segurança nas estradas e minimizar as consequências do calor excessivo, é essencial adotar uma série de cuidados ao dirigir.

Assim sendo, saiba como se prevenir dos riscos dessa prática. Além disso, confira como se cuidar e, também, de seus passageiros ao viajar no meio da onda de calor que está atingindo grande parte do país.

Por isso, reunimos algumas das principais informações para te passar. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Atenção, motorista! Tome estes cuidados ao dirigir no calor

Assim como muitos já devem imaginar, o calor que está fazendo nos últimos dias em muitas regiões do país pode ser muito prejudicial para a saúde. Especialmente quando se trata de condutores que precisam enfrentar as rodovias quentes dentro de seus veículos abafados.

Dessa maneira, é crucial que todos esses motoristas saibam como se prevenir dos riscos de dirigir no calor, a fim de evitar problemas de saúde ao viajar.

Portanto, confira abaixo algumas orientações para que sua viagem seja segura e confortável, mesmo com as altas temperaturas:

Evite horários de maior calor e mantenha-se hidratado

Primeiramente é importante ter em mente que dirigir em horários de maior incidência de sol pode ser desafiador devido ao calor intenso. Além disso, o excesso de calor pode causar sonolência e até desmaios.

Assim sendo, opte por dirigir durante as primeiras horas da manhã ou no final da tarde. Portanto, mantenha-se hidratado para prevenir complicações decorrentes do calor excessivo.

Esteja preparado para mau tempo

Ademais, o calor excessivo também pode desencadear condições meteorológicas adversas, como chuvas intensas e granizo.

Desse modo, esteja preparado para enfrentar mudanças repentinas no clima, que podem afetar a visibilidade e a estabilidade do veículo. Para isso, mantenha uma atenção especial quando as condições climáticas se deteriorarem.

Utilize roupas adequadas

Opte por roupas leves e frescas ao dirigir no calor. Para isso, escolha tecidos confortáveis e claros, que ajudam a minimizar a sensação térmica no interior do veículo.

Lembre-se de que roupas adequadas não apenas proporcionam conforto ao condutor. Mas também contribuem para uma experiência mais segura durante viagens sob altas temperaturas.

Controle a temperatura no interior do carro

A temperatura no interior do veículo é fundamental no conforto e na segurança do condutor.

De acordo com especialistas, manter a temperatura entre 22° e 24° é ideal para garantir um ambiente agradável.

Além do mais, o ar-condicionado é um aliado importante nesse aspecto. Pois, proporciona conforto, mas também contribui para a concentração e o bem-estar do condutor.

Faça uma manutenção regular do ar-condicionado

O ar-condicionado, hoje considerado um elemento essencial nos veículos, requer manutenção regular para garantir seu bom funcionamento. Portanto, certifique-se de que o sistema esteja em perfeitas condições. Desse modo, evita problemas que possam comprometer não apenas o conforto, mas também a saúde do condutor.

Cuidados ao dirigir no calor: ative o ar-condicionado em viagens longas

Durante viagens prolongadas, ative o ar-condicionado por curtos períodos para manter a temperatura ideal no interior do veículo.

Assim, essa prática evita desconfortos térmicos e contribui para a concentração do condutor em trajetos mais extensos.

Tenha uma proteção solar adequada

Utilize películas ou protetores solares nas janelas do veículo para reduzir a entrada de raios solares e manter a temperatura interna controlada. Acontece que essa medida não apenas contribui para o conforto térmico, mas também protege a pele dos ocupantes contra os efeitos nocivos da exposição prolongada ao sol.

Verifique os níveis de fluido do carro

Altas temperaturas podem aumentar a demanda por líquidos no veículo, como água do radiador e fluído de freio. Desse modo, certifique-se de que esses níveis estejam adequados para evitar superaquecimentos e garantir o bom funcionamento dos sistemas do carro.

Esteja atento aos sintomas de desconforto térmico

Reconhecer os sintomas de desconforto térmico é crucial para a segurança.

Dessa maneira, se você começar a sentir fadiga, tonturas ou mal-estar devido ao calor, faça uma pausa. Em seguida, hidrate-se e permita que o corpo se recupere antes de retomar a direção.

Cuidados ao dirigir no calor: planeje paradas estratégicas

Por fim, cabe observar que em viagens longas sob altas temperaturas, planejar paradas estratégicas para descanso e hidratação pode ser uma excelente ideia. Isso porque esses intervalos não apenas proporcionam alívio ao condutor, mas também contribuem para a segurança nas estradas.

Dirigir no calor não precisa ser uma experiência desconfortável. Então, com os devidos cuidados, é possível garantir uma viagem tranquila e segura mesmo nos dias mais quentes do ano.

