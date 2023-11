Atenção! Muitos beneficiários do INSS terão uma novidade ao verificar os depósitos realizados nesta semana

Nesta semana, os beneficiários aposentados do INSS estão iniciando o recebimento de seus proventos referentes ao mês de novembro. No entanto, ao conferirem os valores depositados, muitos ficarão surpresos ao notar uma redução em relação aos meses anteriores.

Isto se deve ao fato de que, ao contrário dos trabalhadores formais, que aguardam ansiosamente o 13º salário em novembro e dezembro, os aposentados do não recebem esse benefício nesse período.

Desde o início da pandemia da Covid-19, esses beneficiários contam com a antecipação do 13º salário como uma medida de auxílio emergencial.

É importante ressaltar que, em 2023, o 13º salário foi antecipado e pago aos pensionistas e aposentados do INSS nos meses de maio, junho e julho.

Portanto, ao chegarmos ao final do ano, não há mais pendências ou valores adicionais a serem creditados em dezembro.

Entenda melhor sobre a medida adotada para a antecipação do 13º salário do INSS



Durante a crise da Covid-19, a antecipação do 13º salário para os aposentados do INSS surgiu como uma medida emergencial. Buscando, dessa forma, proporcionar suporte financeiro a esse grupo que, à época, encontrava-se excluído de outras formas de auxílio salarial.

A iniciativa, inicialmente adotada como resposta às circunstâncias excepcionais, revelou-se tão eficaz que se perpetuou nos anos subsequentes.

No ano de 2023, essa prática benevolente foi mantida, com o calendário do 13º salário do INSS abrangendo o período de 25 de maio a 7 de julho.

Ao todo, expressivos R$ 62,6 bilhões foram distribuídos por meio desse benefício. Essa ação abraçou cerca de 30 milhões de aposentados do INSS, representando uma injeção significativa de recursos na economia, além de consolidar o compromisso governamental em amparar a população idosa em momentos desafiadores.

Diretrizes gerais do 13º salário

O 13º salário destinado aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abrange aposentados, pensionistas e outros segurados que tenham recebido algum tipo de benefício previdenciário ao longo do ano.

É relevante destacar que há algumas situações que fogem a essa norma. Cidadãos que são contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Renda Mensal Vitalícia (RMV) não fazem parte dos beneficiários do 13º salário.

Isso porque, essas categorias específicas são regidas por normas distintas, e seus beneficiários não têm direito a esse pagamento adicional.

Para os demais segurados do INSS, o 13º salário é uma parcela importante que contribui significativamente para o planejamento financeiro anual.

Além de injetar recursos adicionais na economia, essa gratificação auxilia os aposentados e pensionistas a lidar com despesas extras típicas do período, como por exemplo, presentes de Natal e confraternizações.

Portanto, é crucial que os beneficiários do INSS estejam cientes dessas regras e diretrizes para garantir o pleno entendimento de seus direitos previdenciários.

Como funciona o formato de pagamento relacionado a esse benefício do INSS?

O 13º salário para os aposentados do INSS seguirá um formato padrão de pagamento em duas parcelas, conforme estabelecido pelo Decreto 10.410.

Essa prática tem sido uma constante, proporcionando aos beneficiários uma gestão financeira mais equilibrada ao longo do ano. Sendo assim, o benefício será dividido da seguinte forma:

Primeira Parcela em Agosto: A primeira parcela do 13º salário será depositada no mês de agosto, representando 50% do valor total do benefício. Com essa antecipação o INSS proporciona aos beneficiários uma entrada financeira no segundo semestre do ano;

proporciona aos beneficiários uma entrada financeira no segundo semestre do ano; Segunda Parcela em Novembro: A segunda parcela, equivalente aos 50% restantes do 13º salário, será creditada no mês de novembro. Assim, os aposentados terão o montante completo para auxiliar nas despesas de final de ano.

A definição das datas de pagamento do 13º salário em 2023 já pode ser feita com base nas informações fornecidas pelo Decreto 10.410 e no calendário de pagamentos do benefício mensal para o próximo ano, que já foi divulgado.

Por fim, vale ressaltar que, para garantir que todos os aposentados estejam cientes das datas específicas de pagamento, recomenda-se que consultem regularmente as informações disponíveis nos canais oficiais do INSS.

Bem como, verifiquem as comunicações individuais enviadas por meio dos extratos de pagamento ou do aplicativo Meu INSS.