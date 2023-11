Atenção! Novembro registra queda nos preços da gasolina, surpreendendo com valores atualizados

A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) sobre o custo da gasolina traz ótimas notícias para os consumidores.

De acordo com os dados levantados, o preço do combustível apresentou uma queda significativa em novembro em comparação com outubro.

Paralelamente, uma pesquisa conduzida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) revela que os valores permanecem estáveis nos postos de todo o país.

Este cenário marca uma mudança positiva em relação aos desafios enfrentados no último ano, quando o aumento do dólar no Brasil impactou diretamente os preços da gasolina.

Os consumidores, ao se dirigirem aos postos, se deparavam com custos mais elevados para abastecerem seus veículos. No entanto, ao longo deste ano, o governo tem adotado medidas para conter os constantes reajustes nos postos de combustível.

Vale ainda pontuar que desde o fim da política do Preço de Paridade Internacional, ocorrido no primeiro semestre do ano, existe essa expectativa para a redução no preço dos combustíveis em geral.

Ademais, com as altas enfrentadas nos últimos anos em relação a esses produtos, a queda nos custos foi uma promessa de campanha do presidente Lula.

Para compreender mais sobre essa tendência favorável e as ações governamentais em curso, convidamos você a explorar detalhadamente as informações apresentadas no texto a seguir.

Análise do comportamento dos preços da gasolina em novembro: IPTL revela tendências regionais



Você também pode gostar:

No decorrer da primeira quinzena de novembro, a equipe de pesquisa do IPTL (Instituto de Pesquisa de Transações de Livre) realizou uma análise abrangente do comportamento dos preços da gasolina nos postos de combustível em todo o país.

Os resultados revelam uma média nacional de R$ 5,83 por litro, representando uma redução de 1,69% em comparação com o mês anterior, outubro.

Dentre as descobertas notáveis, destacam-se as médias regionais, evidenciando variações significativas nos valores praticados nos estados.

Na região Sul e Sudeste, por exemplo, a média mais baixa foi registrada, atingindo R$ 5,73 por litro, enquanto a região Norte apresentou a média mais alta, marcando R$ 6,42 por litro.

A redução geral de 1,69% em relação a outubro pode ser considerada um alívio para os consumidores, mas a variação regional destaca a diversidade de fatores que influenciam o custo do combustível.

“A gasolina segue uma tendência de baixa registrada desde setembro e o combustível ficou mais barato também nas cinco regiões brasileiras, com destaque para o Nordeste, onde preço do litro recuou 2,97% e fechou a quinzena a R$ 5,89”, disse o Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, ao IG.

Enfim, os dados fornecem uma compreensão mais profunda das variações regionais e nacionais nos preços da gasolina, permitindo que consumidores, analistas e stakeholders estejam mais bem informados sobre as tendências atuais no mercado de combustíveis.

Você pode se interessar em ler também:

E quanto aos demais tipos de combustíveis?

Para aqueles que não veem o preço da gasolina como sua principal preocupação, seja por preferirem abastecer com etanol (álcool) ou possuírem veículos movidos a diesel, as informações apresentam uma perspectiva distinta.

Com base na análise realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o valor médio dos combustíveis no período de 12 a 18 de novembro, os resultados são os seguintes:

Etanol (Álcool):

Preço médio nacional: R$ 3,57 por litro;

Registrando um aumento de 0,85% em comparação com a média de R$ 3,54 da semana anterior;

O valor mais elevado constatado pela ANP atingiu R$ 6,60.

Diesel:

Preço médio nacional: R$ 6,09 por litro;

Demonstrando uma redução de 0,49% em relação aos R$ 6,12 praticados na semana anterior;

O valor máximo registrado pela ANP alcançou R$ 7,95.

Em resumo, para aqueles que optam pelo etanol, os números revelam um cenário de aumento, embora a variação seja moderada.

Já no caso do diesel, observa-se uma ligeira diminuição no preço médio nacional, proporcionando algum alívio para os consumidores desse tipo de combustível.

É evidente que, enquanto a gasolina mantém sua posição central, o etanol e o diesel continuam a desempenhar papéis significativos no cenário de abastecimento automotivo. Oferecendo, dessa forma, opções diversificadas para os motoristas.