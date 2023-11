Atenção, professores! Universidade abre concurso com salários que podem ultrapassar R$ 11 mil

Atenção, aspirantes a professores! O novo edital do concurso da Universidade Federal do Tocantins (UFT) foi lançado no Diário Oficial da União em 8 de novembro, trazendo consigo uma emocionante oportunidade para alçar voos acadêmicos.

Nada menos que 21 vagas estão em jogo, com quatro delas reservadas para candidatos negros e duas para pessoas com deficiência. As áreas de conhecimento específicas podem ser exploradas no anexo I do edital, que está disponível para download.

E o melhor: a remuneração inicial é composta pelo vencimento básico, retribuição por titulação e ainda inclui um auxílio-alimentação. Um pacote de benefícios que fazem deste concurso uma oportunidade tentadora.

O processo seletivo inclui etapas desafiadoras, como uma prova escrita, uma prova didática, uma prova de defesa de projeto de pesquisa (para vagas de mestrado ou doutorado) e uma avaliação de títulos. Um desafio para os mais ambiciosos!

Fique atento, pois as datas, locais e horários das provas serão divulgados em um edital de convocação posterior. Mantenha-se atualizado e esteja pronto para embarcar nessa jornada acadêmica emocionante na UFT. Boa sorte a todos os futuros professores!

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 2 e 16 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site da própria universidade (www.copese.uft.edu.br).

Sobre a taxa, o valor cobrado para que você possa realizar a inscrição é de R$ 260. Não pode esquecer de efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.

Mais uma chance para se destacar no mercado de trabalho por meio de processo seletivo. Desta vez, são 316 vagas para fundamental, médio e superior no MAPA-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ficou interessado? Confira já como se inscrever.

Sobre as vagas deste concurso público

Antes de mais nada, é válido destacar que as chances são para provimento imediato e formação de cadastro reserva. A divisão acontece da seguinte forma:

79 são destinadas para início imediato e 237 para formação de cadastro de reserva.

Confira a lista de acordo com a escolaridade:

Nível fundamental

CARGOS VAGAS SALÁRIO Auxiliar de laboratório 15 + 60 CR R$ 4.000,00

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico de Laboratório 14 + 60 CR R$ 5.500,00

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Farmacêutico 14 + 57 CR R$ 6.130,00 Químico 15+ 60 CR R$ 6.130,00

Sobre as oportunidades, são divididas entre estas cidades:

Campinas (SP),

Porto Alegre (RS),

Pedro Leopoldo (MG),

Goiânia (GO),

Recife (PE) ou

Brasília (DF).

O que fazem estes cargos do processo seletivo

Nas vagas, os aprovados deverão realizar as seguintes atribuições:

Técnico de Laboratório: ensino médio técnico em Biotecnologia ou Análises Clínicas ou Metrologia ou Química ou Agroindústria ou Alimentos ou Farmácia ou Viticultura e Enologia ou Agropecuária e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional.

Agente de Atividades Agropecuárias: ensino médio técnico em Agricultura ou Agropecuária.

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal: ensino médio completo ou equivalente.

Como serão as provas deste processo seletivo MAPA

O processo seletivo vai realizar uma etapa única de prova – fase objetiva. De acordo com o edital, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada em 10 de dezembro e será composta por 65 questões de múltipla escolha com quatro opções de resposta e apenas uma certa e valerá, no total, 100 pontos.

Vale lembrar que os conteúdos que serão cobradas são:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Língua Inglesa;

Legislação geral; e

Conhecimentos Específicos.

