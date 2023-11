Atenção! Programa Desenrola Brasil estende oportunidade de renegociação de dívidas até R$ 20 mil

Bancos e credores participantes do Desenrola Brasil promovem Dia D para a renegociação de dívidas, oferecendo uma oportunidade única para os devedores.

A partir desta semana, aqueles que possuem débitos de até R$ 20 mil poderão se beneficiar do programa, obtendo descontos significativos em suas pendências financeiras.

Assim, de hoje, 20 de novembro, em diante, o Programa Desenrola Brasil expande sua atuação, abrindo as portas novamente para a renegociação de dívidas de valores mais substanciais.

Vale dizer que essa retomada busca garantir que um número maior de pessoas tenha a oportunidade de regularizar sua situação financeira e limpar seus nomes ainda em 2023.

Diante do sucesso do programa, ele se estenderá para o próximo ano, surpreendendo até seus idealizadores que esperavam encerrar as negociações em dezembro.

Até o momento, aproximadamente 2,7 milhões de brasileiros já se beneficiaram das renegociações proporcionadas pelo Desenrola Brasil.

Os descontos médios disponibilizados atingem 83%, podendo, no entanto, chegar a até 99% sobre o montante atualizado da dívida.

Enfim, para aqueles que enfrentam dívidas dentro do limite estabelecido, este é o momento ideal para aproveitar os benefícios oferecidos pelo programa, que incluem condições especiais e descontos atrativos.

A expectativa é que a adesão à nova faixa de renegociação proporcione a um número aos inadimplentes que não renegociaram suas dívidas nas fases 1 e 2 do programa a retomada de sua estabilidade econômica.



Então, não perca a oportunidade de participar do Dia D de renegociação do Desenrola Brasil e saiba mais sobre como limpar seu nome e reorganizar suas finanças no texto abaixo.

Programa Desenrola Brasil oferece oportunidade de renegociação de dívidas de até R$ 20 mil

Como mencionamos anteriormente, o Desenrola Brasil lançou uma iniciativa para auxiliar aqueles que possuem dívidas negativadas no período de 2019 a 2022, com valores totais de até R$ 20 mil.

Este serviço abrange tanto dívidas bancárias, incluindo aquelas relacionadas a cartões de crédito, quanto dívidas não bancárias, como contas atrasadas de energia, água, entre outras.

As renegociações na Faixa 2 do Programa Desenrola Brasil são conduzidas diretamente com os bancos credores, proporcionando uma oportunidade para os devedores regularizarem suas finanças de maneira eficiente.

Vale ressaltar que o processo de renegociação pode ser realizado tanto de forma presencial quanto através do site oficial do programa, oferecendo conveniência aos participantes.

Para se beneficiar deste programa, é crucial que as dívidas estejam dentro dos critérios estabelecidos, proporcionando uma solução acessível e eficaz para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras.

Não perca a oportunidade de regularizar sua situação financeira através do Desenrola Brasil e recomece com um novo horizonte de estabilidade econômica.

Mutirão Desenrola: oportunidade de renegociação de dívidas no ‘Dia D

No próximo dia 22, o Brasil vivenciará um evento importante para a renegociação de dívidas, o “Dia D – Mutirão Desenrola Brasil”.

Nessa iniciativa, diversos participantes, incluindo bancos, organizações civis e outros credores, unirão esforços para oferecer soluções acessíveis aos devedores.

O diferencial desse programa é a flexibilidade oferecida aos participantes. Os devedores terão a opção de utilizar o 13º salário para efetuar o pagamento da primeira parcela da renegociação.

Outra alternativa é realizar a renegociação sem a necessidade de efetuar o pagamento da entrada de imediato.

Uma vantagem adicional é a possibilidade de iniciar o pagamento da dívida apenas dois meses após a entrada, ou seja, a partir de 2024.

Essa flexibilidade temporal proporciona um alívio substancial aos participantes, permitindo um planejamento mais estratégico para o início dos pagamentos. Ademais, os interessados terão até o dia 31 de dezembro deste ano para efetuar as renegociações.

Em apoio a esse evento, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizarão uma transmissão ao vivo nesta terça-feira, 21, para informar detalhes sobre o Dia D do Desenrola Brasil.

Durante o evento, as agências bancárias estenderão seu horário de funcionamento, visando facilitar a participação dos interessados.

Enfim, a iniciativa é, sem dúvidas, uma oportunidade significativa para os brasileiros regularizarem suas dívidas de maneira acessível e estruturada.

Portanto, aproveite essa chance de aliviar seu fardo financeiro e participar do Mutirão Desenrola Brasil.