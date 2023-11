Atenção, sua numeração do NIS pode ter mudado, veja agora

Os pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de novembro seguem em andamento, e milhares de pessoas em todo o país estão indo até as agências lotéricas ou da Caixa Econômica Federal sacar seus valores, ou ainda movimentá-los pelo aplicativo Caixa Tem.

Porém, muitos estão chegando nas agências e recebendo a notícia de que seu NIS (Número de Identificação Social) foi alterado. Consequentemente, isso altera também a data de recebimento dentro do calendário do Bolsa Família. Por que isso está acontecendo?

Saiba agora o que fazer caso seu número do NIS foi alterado, e como verificar se sua data de pagamento do Bolsa Família será alterada.

NIS: por que está mudando para alguns?

O número do NIS é gerado para uma pessoa quando a mesma não possui PIS (Programa de Integração Social), e precisa ter um cadastro de identificação para programas sociais.

O PIS é gerado no momento em que alguém começa a trabalhar em alguma empresa privada, em regime CLT e com a carteira de trabalho assinada. Então, se alguém realiza o Cadastro Único, mas ainda não possui PIS, é dado a ela o número do NIS, gerado por uma base de dados chamada Cadastro Nacional de Informações Sociais, também chamado de Senis.

O objetivo do Governo Federal é que o NIS e o PIS sejam iguais para cada cidadão, mas, por não serem gerados na mesma base de dados, acabaram ficando diferentes para muitas pessoas.

Assim, gradualmente, o governo vem utilizando tecnologias para unificar estes dois números, fazendo com que o NIS e o PIS sejam o mesmo para cada usuário.



Esta mudança não influencia no recebimento do benefício do Bolsa Família e nem nos demais programas de assistência social vinculados ao NIS. O que muda com esta alteração é a data em que os valores serão pagos, pois o governo leva em consideração a numeração final do NIS para efetuar os depósitos.

Como saber se meu NIS mudou?

Na prática, não deve haver diferença entre PIS e NIS. São nomenclaturas diferentes para o mesmo número, mas usualmente chamamos de PIS uma inscrição de quem possui vínculo empregatício.

Mas se você precisou criar o NIS antes de ter um emprego formal de carteira assinada, provavelmente ele ficou diferente do PIS, e poderá sofrer alteração.

Para saber se o seu número do NIS foi alterado, existe uma dica muito simples que pode funcionar: desinstale o aplicativo do Cadastro Único e instale ele novamente em seu aparelho.

Quando desinstalamos um aplicativo do celular, o que fazemos é remover o arquivo do armazenamento do dispositivo. E não se preocupe, as informações sobre o aplicativo, como seu nome e demais dados, ainda são armazenadas na Play Store (para dispositivos Android) ou na App Store (para dispositivos iOS).

Ao instalar o aplicativo novamente, o sistema verifica se há uma versão mais recente dele. Se houver, ela irá baixar e instalar a versão atualizada. Isso vai acontecer também com seu aplicativo do Cadastro Único, e você poderá ver se o seu número do NIS permanece o mesmo ou foi alterado.

Onde consultar a numeração do NIS?

Na carteira profissional de trabalho (CTPS), logo nas primeiras páginas do documento, mais especificamente, onde está a foto do trabalhador;

Na Carteira de Trabalho Digital , através do aplicativo;

No Cartão do Cidadão, o número do NIS se encontra logo abaixo do nome do titular;

No aplicativo do FGTS, na seção “Endereço e Dados Pessoais”;

No aplicativo Meu INSS, na seção “Meu Cadastro”, em seguida, em “Elos CNIS”.

“Pis” não é igual a “dinheiro a receber?”

Muitos se perguntam se o PIS é a mesma coisa que o valor pago, todos os anos, para algumas pessoas que trabalham na iniciativa privada. É importante esclarecer para não haver confusão!

Vimos que o PIS é um número que todo trabalhador recebe imediatamente em seu primeiro emprego com carteira assinada. Mas também existe o Abono Salarial do PIS, que são cotas pagas na Caixa Econômica Federal.

Ficou determinado em lei que este benefício do trabalhador seria equivalente de, no máximo, um salário mínimo, e ficaria disponível uma vez ao ano para quem cumprisse determinados requisitos.

Então, “PIS” é um número de cadastro, importante para quem recebe o Bolsa Família, ao passo que o “Abono Salarial do PIS” é um valor pago anualmente na Caixa Econômica Federal para alguns trabalhadores.

Novidade no app Cadastro Único: novo botão informa pendências

Agora que você já conferiu se o seu NIS foi alterado ou não, saiba que o aplicativo do Cadastro Único já está disponibilizando uma facilidade adicional aos usuários.

Ao abrir seu aplicativo do Cadastro Único, você já vai notar que foi colocado o campo “Pendências do Cadastro”. Clicando nele, se você não tiver pendências, o sistema vai te apresentar uma tela informando que não foram encontrados pendências no seu cadastro.

Mas é importante saber que, por ser uma funcionalidade nova, pode apresentar alguma instabilidade ou erro. Então, se você está bloqueado ou cancelado no Bolsa Família, e apareceu a mensagem que você não possui pendências, uma sugestão é que entre em contato com atendimento humano do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social pelo telefone 121, pelo chat ou até mesmo pelo Telegram, e perguntar se você realmente tem alguma pendência.

Outra mensagem que pode aparecer clicando no campo “Pendências do Cadastro” é a respeito de irregularidades no CPF de qualquer um dos membros do grupo familiar.

O Informe 15 do Bolsa Família publicou que a Receita Federal passará a informar ao Ministério as pessoas que possuem irregularidades no CPF, e isso, agora, está identificado no Cadastro Único.

É preciso ficar alerta, pois a partir de Janeiro de 2024 irregularidades do CPF serão motivo de bloqueio e até mesmo de cancelamento do Cadastro Único.

Lembre-se também que CPF irregular não é a mesma coisa que nome sujo! Apesar de muitas pessoas confundirem as duas coisas, são completamente diferentes e, inclusive, têm efeitos diferentes em sua vida.

O seu CPF fica irregular (suspenso, cancelado ou nulo) quando existe alguma pendência no seu cadastro na Receita Federal.