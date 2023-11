Atenção! Titulares do Bolsa Família podem esperar benefícios adicionais em dezembro

No aguardo do próximo cronograma de pagamentos, os brasileiros encontram-se ansiosos diante da perspectiva de um possível aumento no valor do Bolsa Família para o mês de dezembro.

Neste contexto, é importante ressaltar que a expansão do benefício está intrinsecamente ligada à elegibilidade para receber benefícios adicionais, conferindo uma dinâmica única ao programa.

Ao longo dos esforços do Governo Lula para erradicar a pobreza e extrema pobreza no Brasil, não apenas o montante da parcela fixa do Bolsa Família foi estabelecido.

Dessa forma, também foram implementados benefícios complementares que oferecem a oportunidade de ampliar o pagamento final aos beneficiários.

O pagamento referente ao mês de dezembro do Bolsa Família consistirá em uma parcela fixa de R$ 600, constituindo-se como um valor mínimo garantido.

Contudo, é importante destacar que algumas famílias terão a chance de elevar esse montante por meio dos benefícios complementares do programa.

Mas, vale dizer que, para acessar esses benefícios adicionais, é necessário atender a critérios específicos e se enquadrar em perfis determinados pelo Governo Federal.

Diante dessas particularidades, é essencial que os beneficiários estejam cientes dos requisitos estabelecidos e busquem informações detalhadas sobre como garantir o acesso aos benefícios complementares do Bolsa Família em dezembro.

Enfim, para obter mais informações e esclarecimentos sobre os perfis elegíveis e regras estabelecidas, recomendamos a leitura atenta do texto abaixo.



Afinal, estar bem informado é o primeiro passo para assegurar todos os recursos disponíveis e maximizar o suporte proporcionado pelo programa social.

Entenda a quem são direcionados os benefícios adicionais do Bolsa Família

O programa Bolsa Família, instituído com a finalidade de amparar crianças em situação de vulnerabilidade social, apresenta novidades significativas que continuarão no mês de dezembro.

O benefício inicial de R$ 150, concebido como estratégia pelo Governo Lula, teve sua continuidade confirmada, proporcionando um aumento substancial na transferência de renda para as famílias beneficiárias.

Desde março, o Bolsa Família de R$ 150 já vinha contribuindo para o fortalecimento financeiro dessas famílias. Esse acréscimo tem impacto direto na melhoria das condições de vida das 8,9 milhões de. crianças entre 0 e 6 anos, que compõem o grupo beneficiado nessa faixa etária.

O investimento expressivo do Governo Federal, estimado em R$ 1,34 bilhão, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), demonstra o comprometimento em enfrentar desafios relacionados à vulnerabilidade social.

Além disso, o programa amplia sua abrangência ao contemplar outras categorias. Para as famílias que possuem crianças a partir de sete anos e adolescentes até 18 anos, será concedido um adicional de R$ 50 por cada criança ou adolescente

Por fim, vale ainda pontuar que o apoio do Bolsa Família não se limita apenas às crianças e adolescentes. Mulheres gestantes e lactantes, integrantes de famílias beneficiárias, também receberão um acréscimo em seus benefícios.

Valores dos repasses do programa no mês de dezembro

As famílias beneficiárias do programa, que podem ser compostas por até dez membros, terão a oportunidade de receber a quantia recorde de R$ 1,4 mil.

Esse montante é resultado da implementação de uma nova fórmula pelo Governo Federal, assegurando uma transferência mínima para cada integrante do grupo familiar.

De acordo com as regras do Bolsa Família, cada membro da família tem direito a um benefício de R$ 142. No caso de famílias pequenas que não atingem o valor fixo de R$ 600, o Governo Federal garante um complemento para atingir esse montante mínimo.

Por outro lado, famílias numerosas, como aquelas compostas por até dez pessoas, têm o direito de receber uma parcela total de R$ 1.420, conforme a nova fórmula de cálculo do Bolsa Família.

Cada membro da família receberá, no mínimo, R$ 142, e somando todos os beneficiários, a família receberá pelo menos R$ 600 por mês.

Além disso, serão concedidos R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos e R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos.

Da mesma forma, o valor é assegurado para jovens com menos de 18 anos, gestantes e mulheres que estejam amamentando.

Vale destacar que esses valores são cumulativos, e o governo terá a obrigação de corrigi-los, no máximo, em dois anos. Os pagamentos do novo Bolsa Família tiveram início em março, com um valor médio de R$ 670.