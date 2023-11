Atenção! Titulares do Bolsa Família surpreendidos com notícia de pagamento excepcional de R$ 15 mil

O recente alvoroço em torno de um suposto pagamento de R$ 15 mil pelo Bolsa Família tem gerado surpresa e questionamentos entre os beneficiários do programa social.

Contudo, é importante esclarecer que a informação que circula traz consigo uma divergência significativa.

Na realidade, o montante mencionado não se refere a um benefício extraordinário do Bolsa Família, mas sim a uma indenização relacionada ao vazamento de dados ocorrido durante a implementação do antigo programa social, o Auxílio Brasil, que esteve em vigor durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Enquanto o Bolsa Família continua a efetuar seus pagamentos regulares, com parcelas médias de R$ 600 e a possibilidade de alcançar até R$ 1 mil para as famílias que atendem aos requisitos para receber bônus adicionais, é fundamental desmistificar a confusão em torno do valor de R$ 15 mil.

É importante ressaltar que muitos dos atuais titulares do Bolsa Família eram anteriormente beneficiários do extinto Auxílio Brasil. Para essas famílias, existe a oportunidade de receber a mencionada indenização de R$ 15 mil, uma compensação pelo ocorrido no antigo programa.

Para obter informações mais detalhadas sobre esse processo e entender como ele impacta os beneficiários do Bolsa Família que eram anteriormente vinculados ao antigo programa convidamos você a continuar a leitura no texto a seguir.

Isso porque nessa leitura buscamos proporcionar uma compreensão mais precisa da situação e dissipar eventuais mal-entendidos sobre o pagamento em questão.

O Instituto Sigilo anunciou o lançamento de um portal destinado a simplificar o processo de indenização para os antigos beneficiários do programa social Auxílio Brasil. Que, como mencionamos, foi o programa que substituiu o Bolsa Família no antigo governo.

O portal permite que esses beneficiários verifiquem se têm direito a receber valores referentes a danos causados por um recente vazamento de dados.

O vazamento, relacionado ao programa Auxílio Brasil, afetou dados de aproximadamente quatro milhões de beneficiários em 2022, atingindo pessoas em mais de quatro mil municípios.

Essas informações confidenciais foram indevidamente compartilhadas com bancos correspondentes, os quais as utilizaram para oferecer empréstimos e produtos financeiros, causando sérios transtornos aos afetados.

Diante desse cenário, um tribunal federal determinou que os indivíduos afetados, que hoje são beneficiários do Bolsa Família, em sua maioria, pelo vazamento deveriam receber uma indenização no valor de R$ 15 mil.

Contudo, é importante ressaltar que essa decisão pode ser alvo de contestação, e os pagamentos não estão completamente garantidos.

Vale pontuar que não necessariamente um beneficiário atual do Bolsa Família terá direito a indenização. Afinal, os pagamentos estão relacionados ao Auxílio Brasil.

Consoante à decisão emitida pela 1ª Vara Cível Federal de São Paulo (SP), encarregada da avaliação do caso, as compensações financeiras serão destinadas a:

Aproximadamente quatro milhões de ex-beneficiários, com direito a receber a quantia de R$ 15 mil cada;

Um total de R$ 40 milhões referentes a danos morais coletivos, a serem revertidos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

Por fim, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre a União, Caixa Econômica, Dataprev e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Verifique se seus dados foram comprometidos no vazamento do Auxílio Brasil

O Instituto Sigilo apresenta o portal “Caso Auxílio Brasil” como uma ferramenta essencial para verificar se seus dados foram afetados pelo vazamento relacionado ao programa, cujo banco de dados é o mesmo do atual Bolsa Família.

Dessa forma, ao acessar o portal, os beneficiários têm a oportunidade de inserir informações pessoais, incluindo nome, e-mail, CPF e telefone. Com isso, se consegue de forma simples e fácil verificar se você está entre os afetados pelo vazamento de informações.

É bem prático! Basta visitar o site oficial do Instituto Sigilo para acessar o portal “Caso Auxílio Brasil”. Ao fornecer as informações solicitadas, você terá uma visão clara sobre a situação dos seus dados em relação ao vazamento ocorrido.

Enfim, esteja ciente da importância de verificar sua elegibilidade à indenização e proteger seus dados pessoais.