Atenção! Veja como solicitar a renegociação de dívidas do FIES e iniciar o processo de obtenção de descontos

Facilitar a renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) tornou-se uma realidade mais acessível.

Estudantes e graduados que desejam regularizar sua situação financeira agora contam com um processo simplificado.

Portanto, para aproveitar essa oportunidade, basta dirigir-se a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal mais próxima para negociar os débitos.

A boa notícia é que a renegociação das dívidas do FIES foi oficialmente liberada na última terça-feira, dia 7.

Dessa forma, se abre caminho para que estudantes endividados possam regularizar suas obrigações com descontos surpreendentes, chegando a até 99% em alguns casos.

As expectativas são bastante otimistas, com a possibilidade de beneficiar aproximadamente 1,2 milhão de pessoas que se encontram em situação de inadimplência com o programa.

Além disso, essa medida estabelece um limite máximo de 27,5% para a contribuição das universidades ao fundo garantidor do FIES.

Assim, contribuindo para a estabilidade financeira do programa e a viabilidade de futuros benefícios aos estudantes.

Quer saber mais? Leia o artigo que preparamos para você, nele apresentamos informações detalhadas sobre as elegibilidades para a renegociação das dívidas e o funcionamento do processo.



Quais indivíduos terão a possibilidade de renegociar as dívidas do FIES?

Se você deseja aderir à transação de renegociação das dívidas do FIES, existem três grupos distintos de categorias.

No primeiro grupo estão aqueles com débitos vencidos e não pagos por mais de 90 dias até 30 de junho de 2023. Para esta categoria são oferecidos descontos impressionantes de até 100% sobre encargos (juros e multas).

Além disso, um benefício adicional de um desconto de 12% sobre o valor financiado pendente, aplicável a pagamentos à vista.

Ademais, os estudantes terão acesso a facilidade de parcelamento em até 150 prestações mensais consecutivas para quitar o valor financiado pendente. Vale ressaltar que as demais condições do contrato do FIES, como garantias e eventuais taxas, permanecerão inalteradas.

Já no segundo grupo se encaixam estudantes com débitos em atraso por mais de 360 dias até 30 de junho de 2023. Desde que estejam também inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial em 2021.

Eles poderão usufruir de um incrível desconto de até 99% sobre o valor consolidado da dívida do FIES, abrangendo inclusive o montante principal. Terão também a oportunidade de liquidar integralmente o saldo devedor em até 15 prestações mensais consecutivas.

Por fim, para aqueles estudantes com dívidas vencidas e não pagas por mais de 360 dias até 30 de junho de 2023.

Porém, que não se encaixam no CadÚnico ou não receberam o Auxílio Emergencial em 2021, as facilidades ofertadas são diferentes.

Este grupo terá acesso à descontos de até 77% sobre o valor consolidado da dívida, incluindo o valor principal. Além disso, poderão quitar o saldo devedor por completo em até 15 prestações mensais e consecutivas.

Como renegociar minha dívida?

Ao acessar o aplicativo, os estudantes são conduzidos por um conjunto de passos simples e essenciais para iniciar o processo de renegociação.

Primeiramente, você pode selecionar a opção “Renegociação FIES“. Depois, será convidado a verificar se o contrato em questão atende aos requisitos estabelecidos para a renegociação.

Em seguida, é necessário revisar e confirmar os dados do contrato. Além disso, o aplicativo permite simular as diferentes opções de renegociação disponíveis, garantindo uma tomada de decisão informada.

Depois de analisar as opções, você pode confirmar os detalhes da renegociação escolhida e aceitar os termos do aditivo.

É importante destacar que o processo de quitação das dívidas tem início apenas após o pagamento da primeira parcela, tornando a renegociação efetiva.

Além das etapas diretamente relacionadas à renegociação, o aplicativo oferece diversos serviços adicionais para a conveniência dos estudantes.

Na seção “Meu FIES,” os estudantes podem consultar um resumo dos dados de seus contratos, proporcionando uma visão geral de sua situação educacional e financeira. Já a opção “Boleto” possibilita a visualização e geração dos boletos das parcelas em aberto.

Você pode ainda clicar em “Perfil,” para visualizar seus dados cadastrados no sistema, e garantir que todas as informações pessoais estão atualizadas e corretas.

Dessa forma, a simplificação do processo de administração do FIES promove uma experiência mais eficaz e transparente para os beneficiários do programa.