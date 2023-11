Ative VoLTE e VoWiFi no Pixel 8 e 8 Pro: LIGUE/DESLIGUE chamadas por Wi-Fi

VoLTE e VoWiFi trouxeram uma revolução nas técnicas de comunicação nos smartphones da era moderna. Normalmente, quase todos os smartphones lançados hoje estão equipados com VoLTE e VoWiFi. No entanto, com a transição para o 5G, estas coisas parecem não ser transportadas. Ainda assim, a maioria dos utilizadores depende das suas redes 4G para comunicação e Internet. Agora, quando esses usuários atualizam para o Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, a ausência de VoLTE ou VoWiFi pode ser difícil. Embora se diga que o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro oferecem ambos, mas na maioria dos países, VoLTE e VoWiFi não estão funcionando.

Conseqüentemente, se você também está preocupado com VoLTE e VoWiFi, neste guia mostraremos como você pode habilitar VoLTE e VoWiFi no Pixel 8 e 8 Pro. Vamos começar sem perder tempo.

Como ativar VoLTE e VoWiFi no Pixel 8 e 8 Pro?

Lembre-se de que o processo que você seguirá agora é um tanto avançado. Se você tiver muitos documentos e arquivos no Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, recomendamos que você faça backup deles no Google Drive ou no PC. Se você não seguir ou as coisas derem errado, pode ser necessário redefinir o telefone para os padrões de fábrica.

Etapa 1: Baixe drivers e aplicativos de pré-requisitos

SDK Platform Tools é o novo nome dos drivers ADB. Se você está acostumado com ROMs personalizados e coisas semelhantes, você deve tê-los encontrado e usado. Isso significa que você também sabe como às vezes pode ser tedioso desbloquear o bootloader. No entanto, com a série de smartphones Pixel, esse não é o caso.

Se você não sabe por onde começar, comece baixando as ferramentas da plataforma SDK ou ADB. Aqui está o link para baixar o ADB para Windows. Depois de baixado, mantenha-o em uma unidade onde você possa abrir o Prompt de Comando ou o Terminal do Windows. Portanto, não deixe apenas no C: Drive. Uma vez feito isso, vá em frente e baixe os drivers USB do Android.

Normalmente, os drivers USB são instalados por padrão, mas ao tentar desbloquear o bootloader, os simples não funcionam. Nesse caso, baixar os drivers USB Android designados funciona melhor. Aqui está o link para baixar os drivers USB do Android.

Em seguida, você precisa baixar um aplicativo da PlayStore, conhecido como Sizhuku. Não Shizuka. Aqui está o link oficial da PlayStore. Você precisa fazer isso antes de passar para a próxima etapa. Outro aplicativo que você precisa é para o seu Pixel, acesse este link e baixe o PixelIMS do repositório Github. O link ajudará você a baixá-lo diretamente.

Depois que tudo for baixado em seu PC e Pixel, prossiga com a próxima etapa para habilitar VoLTE e VoWiFi em seu Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Etapa 2: ativar as opções do desenvolvedor no Pixel 8 ou Pixel 8 Pro

A próxima coisa que você precisa fazer é ativar as opções do desenvolvedor. Assim como qualquer outro dispositivo Android, as opções do desenvolvedor em um dispositivo Pixel estão ocultas atrás do número da versão. Se você não sabe, aqui estão as etapas para fazer isso:

Abrir configurações. Role para baixo e toque em Sobre o telefone. Encontre o Número da versão e toque nele para 7 vezes. Você verá uma notificação que diz Você é um Desenvolvedor Agora. Agora, toque no botão Voltar e abra Sistema. Em seguida, toque em Opções do desenvolvedor. Encontre e Alternar USB Depuração. Quando solicitado, toque em Sim.

Agora, a parte do seu Pixel 8 ou Pixel 8 Pro está quase concluída. As próximas etapas envolverão principalmente o uso do seu PC.

Etapa 3: conecte seu dispositivo e ative VoLTE e VoWiFi no Pixel 8 e 8 Pro

Lembre-se, antes de começar a fazer isso, é importante saber que se trata de um processo avançado e que você deve proceder com extremo cuidado. Qualquer movimento errado pode bloquear seu dispositivo para sempre, após o que você terá que levá-lo ao centro de serviço. Nesse caso, seus dados também podem ser apagados. Se você ainda não fez backup, este é o momento certo. Quando terminar, siga estas etapas:

Abra a pasta ADB no seu computador. Quando estiver dentro da pasta, clique com o botão direito em Espaço vazio e clique em Abrir no Terminal. Agora, copie e cole este código no Terminal do Windows que você abriu: adb shell sh /sdcard/Android/data/moe.shizuku.privileged.api/start.sh No seu Pixel, você notará que o aplicativo Shizuku está em execução. Sem perder tempo, instale o PixelIMS no seu telefone acessando o Transferências pasta. Abra a App Drawer e inicie o aplicativo PixelIMS. Você verá um prompt solicitando permissão. Toque em Permitir o tempo todo. Na próxima janela que aparecer, você verá as duas opções de VoLTE e VoWiFi. Alterne as duas opções que dizem Ativar. Desconecte o dispositivo do PC e reinicie.

É isso. Agora você ativou VoLTE e VoWiFi com sucesso em seu Pixel 8 e Pixel 8 Pro. No entanto, se algo der errado, siga estas etapas cuidadosamente novamente e você estará pronto para prosseguir.

Etapa 4: verifique VoLTE e VoWiFi em seu Pixel 8 ou Pixel 8 Pro

A última etapa é opcional, mas é recomendável ficar tranquilo. Nesse caso, você deve verificar se VoLTE e VoWiFi estão habilitados em seu Pixel 8 ou Pixel 8 Pro. Se não estiver ativado, você pode ter feito algo errado e terá que ler este guia completo novamente. Como resultado, a verificação é importante.

Aqui estão as etapas para verificar se VoLTE e VoWiFI estão habilitados em seu Pixel 8 ou Pixel 8 Pro:

No seu telefone, abra o discador. Agora, disque: *#*#4636#*#*. Assim que você pressionar *, uma nova janela será aberta. Toque em Status do serviço IMS. Você deverá ver Voice Over LTE e Voice Over WiFi: ativado.

É isso. Agora seu Pixel 8 ou Pixel 8 Pro está pronto para usar VoLTE e VoWiFi.

