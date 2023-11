Ativistas climáticos quebram vidro que protege a pintura de Vênus de Velázquez na Galeria Nacional de Londres

TDois manifestantes contra a mudança climática foram presos na segunda-feira depois de quebrarem um painel de vidro protetor que cobria um famoso Diego Vélezquez pintura a óleo em Galeria Nacional de Londresdisse a polícia na segunda-feira.

Os dois ativistas do grupo Basta parar o petróleo teve como alvo “O Banheiro de Vênus”, de Velzquez, também conhecido como “A Vênus Rokeby“, com pequenos martelos. As fotos mostravam o painel de vidro protetor perfurado com vários furos.

A Just Stop Oil, que já liderou protestos semelhantes contra obras de arte famosas e edifícios públicos, disse que a ação de segunda-feira foi exigir que o governo britânico suspendesse imediatamente todas as licenças para a exploração, desenvolvimento e produção de combustíveis fósseis no Reino Unido.

Um dos mais celebrados do artista espanhol



O grupo disse na segunda-feira que os dois ativistas escolheram ter como alvo a pintura a óleo do século 17 de Velzquez, uma das obras-primas mais célebres do artista espanhol, porque ela foi anteriormente cortada como parte do movimento sufragista que clamava pelos direitos das mulheres em 1914.

A Just Stop Oil disse que os manifestantes martelaram o painel de vidro e depois disseram às pessoas na galeria: “As mulheres não conseguiram o voto através do voto. É hora de ações, não de palavras.”

“A política está a falhar connosco. Ela falhou com as mulheres em 1914 e está a falhar-nos agora”, acrescentaram.

A polícia disse que os dois foram presos sob suspeita de danos criminais. A galeria nacional disse que a pintura foi removida da exibição para que os conservadores possam examiná-la.

“A dupla pareceu atacar ‘The Toilet of Venus’ (‘The Rokeby Venus’) de Velzquez com o que pareciam ser martelos de resgate de emergência. A sala foi esvaziada de visitantes e a polícia foi chamada”, disse o museu em comunicado.

A sala foi reaberta pouco depois com outra pintura substituindo o Velzquez onde estava pendurada, acrescentou o museu.

“O banheiro de Vênus” retrata uma Vênus nua, a deusa do amor, reclinada em uma cama com as costas voltadas para o observador, como seu filho cupido segura um espelho perto do rosto.

A pintura sofreu vários cortes na época

A pintura foi alvo em 1914 da sufragista Maria Richardson para protestar contra a prisão de uma colega ativista dos direitos das mulheres Emmeline Pankhurst. A pintura sofreu vários cortes na época, mas foi posteriormente reparada.

A polícia disse que os policiais também prenderam dezenas de outros manifestantes do Just Stop Oil na segunda-feira que estavam “marchando lentamente” e obstruindo o tráfego no centro Whitehall de Londres como parte da sua estratégia de desobediência civil.

No ano passado, dois ativistas jogaram duas latas de sopa de tomate sobre os “Girassóis”, de Vincent van Gogh, também na Galeria Nacional, para protestar contra a extração de combustíveis fósseis. Não danificaram a pintura, que estava coberta com vidro.

Parte de uma onda de jovens grupos de protesto de ação direta em todo o mundo, a Just Stop Oil é apoiada pelo Fundo de Emergência Climática, com sede nos EUA, criado para apoiar protestos ambientais perturbadores.

Os activistas da Just Stop Oil organizaram repetidamente vários protestos de alto nível nas auto-estradas e estradas mais movimentadas, bem como em torneios desportivos.

Em Julho, as autoridades britânicas expandiram o poder policial, permitindo-lhes atacar activistas que param o trânsito e promover protestos estáticos.