Ato final de Josh McDaniels como Raiders HC: mantendo Davante Adams longe de Aaron Rodgers

Tele Jatos de Nova York supostamente procurou reunir o wide receiver Davante Adams com o quarterback Aaron Rodgers à frente do NFL prazo de negociação, mas antigo Invasores de Las Vegas treinador principal Josh McDaniels fez questão de rejeitar a negociação, de acordo com ESPN.

Proprietário dos Raiders Marcos Davis demitiu McDaniels e gerente geral David Ziegler na manhã de quarta-feira, horas depois do prazo final de negociação, o que permitiu ao antigo regime realizar um ato final.

Maxx Crosby fala após Raiders demitir treinador McDaniels

Se Davis tivesse demitido McDaniels e Ziegler logo após o 26-14 Segunda à noite futebol perda para o Leões de Detroit na semana 9, talvez Adams deixe Las Vegas.

Agora, os Jets continuam sem o lesionado Rodgers e enfrentarão Adams na semana 11, enquanto McDaniels recebe dinheiro por não fazer nada.

Os Packers de Nova York

Adams teria se tornado o nono ex-Packer a se juntar aos Jets se os Raiders tivessem negociado com ele.

Rodgers, coordenador ofensivo Nathaniel Hackettreceptores amplos Allen Lazard, Randall Cobb e Malik Taylorataque ofensivo Billy Turnerquarterback Tim BoyleE segurança Adriano Amós todos têm ligações com Green Bay.

Até o técnico dos Jets Roberto Saleh está vinculado ao Green Bay via Packers HC Matt LaFleur.

Saleh e LaFleur surgiram no NFL juntos, e LaFleur foi o padrinho do casamento de Saleh.