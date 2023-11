ATRAIA DINHEIRO com a DECORAÇÃO NATALINA: descubra ONDE COLOCAR A ÁRVORE DE NATAL para ter prosperidade

Você já se questionou sobre o impacto que a posição da sua árvore de Natal pode ter na prosperidade de sua residência? Pois saiba que existe um local mais propício para posicionar sua decoração natalina e como essa simples escolha se revela um passo surpreendente para atrair prosperidade financeira e abundância para o seu lar.

Abaixo, exploraremos dicas práticas e inovadoras que transformarão a decoração natalina em uma potencial fonte de prosperidade. Prepare-se para visualizar a árvore de Natal tradicional sob uma nova perspectiva, capaz de modificar a maneira como você celebra esta temporada festiva.

Qual a origem da árvore de Natal?

A origem da árvore de Natal remonta ao século XVI, associada ao Cristianismo Protestante. Martin Lutero, inspirado por uma noite estrelada em uma floresta, decorou uma árvore em 1530, contribuindo para tornar essa prática recorrente durante a celebração natalina.

Contudo, há registros indicando que culturas como a dos vikings e os cristãos mais antigos já praticavam a tradição de montar enfeites natalinos. Foi, no entanto, após a iniciativa de Martin Lutero, que essa prática se disseminou pelo mundo, ganhando tradição e frequência.

Curiosamente, a tradição de montar uma árvore de Natal não fazia parte da cultura natalina brasileira até o Século XX. O crescimento e a consolidação dessa prática coincidem com o período em que a população brasileira teve um contato mais intenso com influências culturais estrangeiras.

Que dia a árvore deve ser montada?

Se você deseja seguir a tradição à risca, já existe uma data definida para a montagem da árvore de Natal: o dia 3 de dezembro de 2023 é recomendado para essa celebração festiva.

A data para montar a decoração natalina tem origens na tradição cristã, onde ela é tradicionalmente montada no primeiro domingo do advento. Para os cristãos, as quatro semanas que antecedem o dia 25 de dezembro têm um significado profundo, representando uma redescoberta e amadurecimento da relação com a fé e a espiritualidade.



No entanto, a tradição da data de montagem da árvore varia de acordo com a localidade e a cultura. Em Portugal, por exemplo, a decoração acontece em 8 de dezembro, o dia da Imaculada Conceição. Nos Estados Unidos, a árvore é colocada no Dia de Ação de Graças, a última quinta-feira de novembro, uma prática que se tornou conhecida no Brasil devido à Black Friday.

A montagem da árvore de Natal é um momento especial, muitas vezes tão divertido quanto o próprio dia 25. A atividade de decorar traz felicidade e renova o clima do ambiente, com a alegria das crianças contribuindo para a montagem dos enfeites.

Que tipos de árvore usar?

Recomenda-se, segundo o Feng Shui, sempre que possível, não ter uma árvore natural, pois sua natureza “morre” e não atrai positividade. Mesmo com o tipo proporcionando uma sensação de frescor e vitalidade ao ambiente, as más vibrações também ficarão no ambiente. Portanto, opte pelo que pode ser replantado ou artificial. Lembrando também de equilibrar a decoração da árvore com o restante do ambiente, evitando sobrecarregar o espaço.

O local ideal para colocar sua árvore de Natal

É sempre aconselhável escolher um local que não obstrua o fluxo normal de pessoas. Além disso, a decoração deve ficar onde possa ser apreciada por todos que entram no cômodo.

Para certas pessoas, a sala principal é o local de perfeito para posicionar a árvore de Natal, pois é um lugar comum, onde se passa a maior parte do tempo. No entanto, quando o objetivo é atrair dinheiro, prosperidade e amor, é necessário considerar uma mudança de localização.

Segundo os princípios do Feng Shui, a árvore deve ser colocada na parte sudoeste da residência e decorada com elementos em tons de vermelho, laranja, amarelo forte ou dourado. Além disso, é possível incorporar fitas ou laços vermelhos como decoração em toda a casa, seja nas portas ou nas janelas, para potencializar ainda mais essa energia positiva.