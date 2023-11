Atropelamento e fuga de Kelly Oubre Jr.: novas imagens do jogador lutando para andar emergem

EUum novo desenvolvimento em torno do incidente de atropelamento envolvendo o atacante do Philadelphia 76ers, Kelly Oubre Jr.

TMZ Esportes obteve imagens que revelam as consequências imediatas do jogador da NBA quando ele entrou em seu apartamento, estremecendo de dor após ser atropelado por um veículo no fim de semana.

Oubre Jr. sofreu uma costela quebrada, além de ferimentos no quadril e na perna quando um carro prateado o atingiu com um espelho retrovisor lateral em um atropelamento fora de sua casa. Filadélfia residência em Sábado.

O Imagens da câmera anelar mostra Oubre lutando para andar enquanto entrava de bicicleta em sua residência poucos minutos após o incidente.

Polícia questiona a declaração inicial de Oubre

Ao voltar para casa, Oubre’s dor intensa levou sua esposa a ligar 911.

Ele foi então levado de ambulância para um hospital próximo para tratamento médico.

Fontes indicam que algumas horas após o incidente, as autoridades entrevistaram Oubre para coletar informações sobre o acidente.

No entanto, os desenvolvimentos recentes na investigação policial levantam questões sobre a exactidão da Oubre’s conta.

A polícia afirmou em Quarta-feira que não há vídeo de vigilância suportando Oubre’s alegação de que o incidente ocorreu perto 15º e Rua Abeto.

Fontes sugerem que dois fatores contribuem para esta discrepância: Oubre estava medicado e não estava em bom estado de espírito durante a entrevista e, sendo novo na área, ele pode ter achado difícil identificar a localização exata.

Imagens de vigilância recuperado até agora não retrata a colisão relatada no Centro da cidade interseção.

Políciaporém, não acusou Oubre de qualquer coisa, enfatizando que a investigação está em andamento.

Oubre pode voltar a jogar em breve

Embora não haja um cronograma oficial de recuperação, alguns relatórios sugerem Oubre poderia potencialmente retornar à ação até o final do mês.

Enquanto isso, os companheiros de equipe de Oubre, notadamente Tyrese Maxeyexpressaram apoio durante sua ausência.

Maxey dedicou seu Desempenho de 50 pontos para Oubre após o acidente.

À medida que a investigação prossegue, permanecem questões sobre a exatidão do relato inicial fornecido por Oubreadicionando complexidade a um já caso de alto perfil.