Atualização sobre lesão de Justin Jefferson: a estrela dos Vikings está ‘melhorando a cada dia’

EUuma estranha reviravolta nos acontecimentos, Justin Jeffersona ausência coincidiu com a Minnesota Vikings‘melhor corrida da temporada de 2023 da NFL. O Vikings começou 0-3 e estava 1-4 quando Jeferson foi para a reserva devido a uma lesão no tendão da coxa, mas Minesota desde então, obteve quatro vitórias consecutivas enquanto luta para retornar aos playoffs.

Quando Jefferson retornar, não será Primos Kirk jogando a bola para ele – o quarterback veterano encerrou a temporada com uma ruptura no tendão de Aquiles. Mas Jefferson está de volta, como o próprio recebedor confirmou nesta quinta.

Jefferson diz que ainda está no dia a dia

Falando aos repórteres, Jeferson — o NFLestá reinando Jogador Ofensivo do Ano – disse que não poderia “marcar uma data” para seu retorno a campo. Lesões nos isquiotibiais são notoriamente difíceis de superar, e Jefferson não quer estar em campo com “80 ou 90 por cento”.

“Eles (os Vikings) me querem 100%, assim como eu também”, disse Jefferson.

Na quarta-feira, o técnico Kevin O’Connell disse que seria “um pouco agressivo” levar Jefferson a agir contra o Santos de Nova Orleans neste fim de semana, uma oportunidade para o Vikings para chegar um pouco mais perto do Leões de Detroit no NFC Norte. Mas Jefferson – que disse estar se sentindo “cada vez melhor” a cada dia que passa – poderia facilmente retornar quando Minesota visitas Denver para assumir o Broncos na Semana 11. A espera está quase acabando.

Josh Dobbs inspirou este fã dos Vikings a fazer algo maluco

Vikings encontrando maneiras de vencer

Tão improvável quanto Minesotaa largada de 1-4 foi, o VikingsA sequência de vitórias subsequente talvez tenha sido ainda menos provável, dadas as lesões que a equipe sofreu.

Minnesota dominou defensivamente em vitórias sobre adversários de divisão Chicago e Baía Verdee eles colocaram 452 jardas de ataque em uma vitória sobre NFC casa de força São Francisco. Com o quarterback recém-adquirido Josué Dobbs no centro no último domingo, os Vikings foram para a estrada e chocaram o Falcões de Atlanta com uma recuperação no quarto período – agora, eles estão firmemente de volta ao cenário dos playoffs.

O Santos são favoritos com apenas 2,5 pontos em Estádio do Banco dos EUA neste fim de semana, e os Vikings terão todas as chances de registrar outra vitória e ao mesmo tempo trazer Jefferson de volta para os últimos sete jogos da temporada regular.