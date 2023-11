Atualizado! Veja datas de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios para o mês de novembro. Essas informações são essenciais para os beneficiários se programarem e organizarem suas finanças.

Como funciona o calendário de pagamentos do INSS?

O calendário de pagamentos do INSS é organizado levando em consideração o valor do benefício e o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Existem duas categorias de beneficiários: aqueles que recebem até um salário mínimo e aqueles que recebem acima desse valor.

Beneficiários que recebem até um salário mínimo

Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, o calendário de pagamentos é dividido de acordo com o último dígito do NIS. Veja as datas correspondentes para cada final de NIS:

NIS final 1: 24 de novembro

NIS final 2: 27 de novembro

NIS final 3: 28 de novembro

NIS final 4: 29 de novembro

NIS final 5: 30 de novembro

NIS final 6: 1º de dezembro

NIS final 7: 4 de dezembro

NIS final 8: 5 de dezembro

NIS final 9: 6 de dezembro

NIS final 0: 7 de dezembro

Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo

Já para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, o calendário de pagamentos é organizado de acordo com os pares finais do NIS. Confira as datas correspondentes para cada combinação de finais de NIS:

NIS finais 1 e 6: 1º de dezembro

NIS finais 2 e 7: 4 de dezembro

NIS finais 3 e 8: 5 de dezembro

NIS finais 4 e 9: 6 de dezembro

NIS finais 5 e 0: 7 de dezembro



Você também pode gostar:

Como saber o dia do meu pagamento?

Para descobrir a data exata do seu pagamento, é necessário verificar o último dígito do seu NIS, que está registrado no cartão benefício. Desconsidere o dígito após o traço. Por exemplo, se o número do seu cartão é 123456789-0, o último dígito considerado para estabelecer a data do pagamento é o 9.

Importância de manter os dados atualizados

É fundamental que os beneficiários do INSS mantenham seus dados atualizados junto ao Instituto. Informações desatualizadas ou incorretas podem causar atrasos ou até mesmo a suspensão dos pagamentos. Caso haja alguma mudança no endereço, e-mail, número de telefone, nome ou atividade do segurado, é necessário realizar uma nova solicitação de atualização por meio da Central de Atendimento telefônico 135 ou do site Meu INSS.

Dicas para administrar o pagamento do benefício

Receber o benefício do INSS pode ser um desafio para quem ganha até um salário mínimo. É comum que essas pessoas tenham despesas superiores a esse valor, o que dificulta a administração do dinheiro. Por outro lado, para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, é importante fazer um planejamento financeiro, priorizando as despesas essenciais da família e deixando as supérfluas para depois.

Consulta de pagamentos

Os segurados do INSS têm a opção de consultar o extrato e as informações sobre pagamentos, valores futuros e datas de pagamento por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS. É possível fazer login com a conta Gov.br, que é o login unificado para os serviços digitais do governo federal.

Além disso, essas plataformas oferecem a facilidade de agendar ou reagendar perícias médicas, bem como acessar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Calendário de pagamentos do INSS para 2023

Para o próximo ano, o INSS já divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios. As transferências financeiras começarão em janeiro e seguirão até dezembro. É imvportante que os beneficiários estejam atentos às datas específicas de acordo com o valor do benefício e o último dígito do NIS.

Manter os dados atualizados junto ao INSS também é crucial para evitar atrasos ou suspensões nos pagamentos.

Ademais, o calendário de pagamentos do INSS é uma ferramenta essencial para os beneficiários se programarem financeiramente. É fundamental acompanhar as datas de pagamento de acordo com o valor do benefício e o último dígito do NIS.

Além disso, manter os dados atualizados junto ao INSS é crucial para garantir o recebimento regular dos benefícios. Com um planejamento financeiro adequado, é possível administrar o pagamento do benefício de forma consciente e priorizar as despesas essenciais.

Não deixe de utilizar as plataformas digitais do INSS para consultar informações e agendar serviços relacionados aos benefícios.