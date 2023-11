Aubrey O’Day detona o sistema de justiça depois que Diddy resolve um processo com Cassie

Aubrey O’Day não concorda com a forma como o sistema de justiça funcionou – ou não funcionou – no Diddy – Cássia acordo judicial – e a AOD está informando a todos!!!

O cantor – que assinou contrato com o selo “Bad Boy” de Diddy nos anos 2000 – opinou no Instagram sobre o incidente de sexta-feira. assentamento deslumbrante depois de Cassie Processou Diddy no tribunal federal um dia antes, alegando que ele a estuprou e se envolveu em tráfico de pessoas ao longo dos anos.