Aumente limite do cartão de crédito Nubank seguindo essas DICAS

O cartão de crédito é a principal modalidade de despesa das famílias brasileiras devido às vantagens que a modalidade oferece. Contudo, nem todas as pessoas têm limite elevado para comprarem produtos ou contratarem serviços que desejam.

Na verdade, muitas empresas oferecem crédito aos brasileiros, mas nem sempre essas contratações são simples e rápidas. Em meio à burocracia da modalidade, o Nubank vem promovendo experiências positivas para os seus clientes, dando dicas excelentes de como aumentar o limite do cartão de crédito com simplicidade e rapidez.

Em resumo, o uso do cartão de crédito sempre foi muito elevado no país graças à possibilidade de pagamentos parcelados e ao crédito disponibilizado aos clientes. Nos últimos tempos, as pessoas passaram a utilizá-lo cada vez mais para vários tipos de compras.

Para facilitar a vida financeira das pessoas, o Nubank oferece muitos serviços para os seus clientes, a partir das características de cada pessoa. Isso também acontece em relação ao limite no cartão de crédito, que varia entre as pessoas de acordo com diversos fatores, como score alto e histórico limpo.

Por isso, algumas pessoas conseguem cartões com limites bem elevados, mas outras sofrem para ter mais saldo no cartão. Para contornar essas dificuldades, existem algumas dicas simples para os clientes aumentarem o saldo disponível no cartão, dadas pelo próprio Nubank. Confira abaixo:

1- Pague as faturas em dia

O atraso das faturas não é positivo para os clientes, nem para as instituições financeiras. As pessoas que estão com as contas em dia têm mais chances de verem o seu limite aumentar, pois os bons pagadores passam confiança aos bancos de que irão receber a quantia emprestada de volta.

2- Preserve o histórico de crédito



Outra dica importante é preservar o histórico de crédito, mantendo-o sempre em condições positivas. Em síntese, as pessoas que pagam as faturas em dia e não estão inadimplentes, seja no Nubank, seja em outra instituição financeira, também passam confiança para os bancos.

3- Concentre os gastos no cartão principal

O Nubank também recomenda que os usuários realizem compras em um único cartão. Dessa forma, as chances de conseguir aumentar o limite de crédito crescem, pois uma única fatura mostra a capacidade de pagamento total do cliente.

4- Atualize sua renda no app do Nubank

Os clientes do Nubank também devem sempre manter os dados cadastrais atualizados, principalmente em relação à renda. Ao cumprir os requisitos anteriores, tendo um bom histórico de crédito e evitando atrasos, o cliente que informar o aumento da renda tem chances de conseguir o aumento do limite imediatamente.

Em suma, tudo é uma questão de confiança. Quando o banco acredita que o cliente pagará a dívida em dia, sem atraso, o crédito tende a subir. Como o cartão de crédito facilita a vida das pessoas, que só precisam pagar posteriormente, e até em várias parcelas, o banco também espera que os compromissos sejam honrados.

Você conhece o Nu Limite Garantido?

Além de seguir as dicas do Nubank, as pessoas também podem aumentar o limite do cartão de crédito de outra maneira. Em síntese, os clientes que têm dinheiro guardado ou investido no Nubank podem utilizar o valor como um limite extra para as compras realizadas.

Essa funcionalidade recebeu o nome de “Nu Limite Garantido” e sua disponibilização vem acontecendo de maneira gradativa nos últimos tempos. Logo, muitos usuários já aderiram à modalidade, enquanto outros ainda não conseguiram fazer isso.

De todo modo, a novidade aumenta o poder de compra dos usuários de maneira imediata, sem precisar esperar aprovação do banco para elevação do limite. Em resumo, o banco converte os valores investidos em limite para o cartão de crédito, sem necessidade de uma análise de crédito.

Como aderir ao Nu Limite Garantido?

Desde o seu anúncio, em abril deste ano, muitos clientes já aderiram à nova funcionalidade e estão se beneficiando com o aumento automático do limite do cartão de crédito. Para aderir ao serviço, os clientes só precisam seguir os passos abaixo:

Entre no app do Nubank com o seu login; Acesse a seção de cartão de crédito; Clique em “Meus limites”; Em seguida, selecione a opção “Nu Limite Garantido”.

Após seguir esses passos, o cliente será direcionado ao fluxo de criação de Caixinhas. Na nova seção, a pessoa deverá criar uma Caixinha específica para essa finalidade. Assim que houver o primeiro depósito na Caixinha RDB, o dinheiro passará a render 100% do CDI. Esse valor funcionará como o limite adicional do cartão de crédito.

Por fim, o Nubank explica que o dinheiro poderá ser resgatado pelos usuários assim que desejarem, contanto que não esteja sendo utilizado pelo cartão. Além disso, apenas o valor depositado na Caixinha será considerado como aumento do limite, ou seja, o rendimento da operação não funciona como garantia para o limite.