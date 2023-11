AUMENTO na CONTA DE LUZ? Aneel se MANIFESTA

Muitos cidadãos enfrentam desafios ao quitar as despesas relacionadas à conta de luz devido aos valores substanciais envolvidos. Esta situação pode se agravar à medida que as tarifas de energia aumentam em uma área específica, conforme relatado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Esses custos são determinados com base nas operadoras responsáveis pela distribuição e transmissão de energia. Isso resulta em variações de valores entre regiões, dado que cada estado é gerido por uma empresa distinta. Adicionalmente, um projeto foi aprovado pelo Senado Federal, e isso deve resultar em novos acréscimos nos preços da conta de luz.

Como será cobrada a conta de luz em determinadas regiões do Brasil

Essa medida tende a afetar particularmente os estados do Norte e Nordeste, impactando a população nos próximos meses. A decisão foi tomada pela Comissão de Infraestrutura do Senado. Dessa forma, o senador Otto Alencar (PSD-BA), relator do projeto, enfatiza que o propósito é promover o uso de fontes naturais e sustentáveis de energia, valorizando as empresas produtoras destas regiões.

Nesse contexto, os cálculos dos valores devem ser modificados para beneficiar essas empresas com os reajustes. Importante destacar que somente as empresas envolvidas na produção, não na distribuição, devem ser favorecidas com o novo projeto.

Embora tenha havido uma diminuição média de 0,8% nas tarifas no Nordeste e 2,4% no Norte, os custos associados à geração de energia nessas áreas foram aumentados. Consequentemente, os preços devem subir para cobrir os investimentos do governo nas empresas de produção de energia e promover o uso de fontes de energia mais sustentáveis.

Tarifa Social de Energia Elétrica é uma solução para o aumento

Para aqueles que não podem lidar com esses aumentos, há o programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que busca fornecer descontos nas contas de eletricidade. No entanto, esse benefício é direcionado apenas a consumidores de baixa renda e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além disso, a Tarifa Social desempenha um papel crucial na atenuação dos impactos da desigualdade social no país, garantindo o acesso à eletricidade, um recurso fundamental, para todas as famílias brasileiras. Os descontos variam de acordo com o consumo de energia de cada família:



Até 30 kWh: 65% de desconto.

De 31 kWh a 100 kWh: 40% de desconto.

De 101 kWh a 220 kWh: 10% de desconto.

Acima de 220 kWh: não recebe desconto.

Desenrola Brasil está aceitando parcelamento de contas atrasadas

Os habitantes do território de Tocantins terão a oportunidade de quitar suas obrigações financeiras com um desconto de até 75%. Isso acontece devido à atuação da Energisa, a companhia responsável pela distribuição de energia elétrica no estado, que se engajou no programa Desenrola Brasil do Governo Federal.

Nesse contexto, os indivíduos que recebem até 2 salários mínimos ou estão registrados no Cadastro Único têm o direito a essa possibilidade de reajuste das dívidas. É viável parcelar o montante devido em 60 prestações, com uma taxa de juros mensal de 1,99%.

A Energisa, uma empresa voltada para a distribuição de energia elétrica, opera em 18 estados do Brasil. Sua abrangência se estende a mais de 12 milhões de clientes, desempenhando um papel crucial ao fornecer 10% da eletricidade consumida no país.

Os requisitos cruciais para se qualificar para esse desconto incluem:

Ter dívidas pendentes e negativadas até 31 de dezembro de 2022, que tenham permanecido ativas até 28 de junho de 2023;

A data de vencimento das dívidas deve ser a partir de 01/01/2019;

O valor das dívidas negativadas deve ser igual ou inferior a 5 mil reais.

Nesse modelo de financiamento, as parcelas podem ser pagas por meio de débito em conta-corrente, boleto bancário ou utilizando o sistema PIX. É fundamental observar que, se optar por quitar o valor integral de uma vez, o devedor deve efetuar o pagamento dentro da plataforma designada.