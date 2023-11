Aurora ABRE mais de 40 VAGAS por todo o Brasil

A Aurora, uma das maiores cooperativas do país, que une colaboradores, empresários rurais e cooperativas filiadas, está contratando novos funcionários para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, verifique quais são os principais postos de trabalho disponíveis e os locais:

Analista de Gestão de Pessoas (Desenvolvimento Humano) – Chapecó – SC- Efetivo;

Analista de Gestão de Pessoas (Desenvolvimento Humano) – Guatambú – SC – Efetivo;

Analista de Logística Pleno – Chapecó – SC – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – Marituba – PA – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – Várzea Grande – MT – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – Cariacica – ES – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – Guarulhos – SP e Cabo de Santo Agostinho – PE – Efetivo;

Aprendiz – Brasília – DF – Efetivo;

Aprendiz – Guarulhos – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo (Departamento Pessoal) – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Assistente de Logística – Simões Filho – BA – Efetivo;

Assistente Técnico (Produção) – Erechim – RS – Efetivo;

Assistente Técnico (Produção) – Joaçaba – SC – Efetivo;

Auxiliar de Laboratório – Chapecó – SC- Efetivo;

Auxiliar de Manutenção I – Arujá – SP – Efetivo;

Auxiliar de Pessoal – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar Logística – Nova Santa Rita – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de talentos;

Desenvolvedor de Sistemas – TI – Chapecó – SC – Efetivo;

Estagiário (a) – Maravilha – SC – Efetivo;

Fonoaudiólogo (a) – Chapecó – SC – Efetivo;

Médico do Trabalho – Quilombo – SC – Efetivo;

Monitor de Produção – Sarandi – RS – Efetivo;

Operador Sistema de Refrigeração – Chapecó – SC – Efetivo;

Promotor de Vendas – Chapecó – SC – Efetivo;

Supervisor Vendas (a) – Londrina – PR- Efetivo;

Vendedor (ferista) – Santiago, Uruguaiana e São Borja – RS – Efetivo;

Vendedor I – Jardim – MS – Efetivo;

Vendedor II – Feira de Santana – BA – Efetivo;

Vendedor Varejo – Rio de Janeiro – RJ e Cariacica – ES – Efetivo;

Vendedor – Zona Leste – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Aurora

Sobre a Aurora, vale frisar que a empresa conta com mais de 40 mil colaboradores em unidades de Norte a Sul do Brasil, com culturas, etnias e idiomas diferentes. Além disso, são mais de cinco décadas dedicando-se a construir uma das maiores cooperativas de alimentos do país, o que hoje a consolida como uma das grandes referências do setor.

Confira alguns dos benefícios oferecidos pela empresa:

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Seguro de Vida;

Participação por Resultados – PPR;

Premiação por Tempo de Serviço;

Previdência Privada;

Vale Transporte;

Convênios;

Auxílio Escola;

Alimentação na Empresa.

Como enviar o portfólio?

Como você já pôde visualizar as Aurora Coop, você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (minúcias do contrato, benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.



