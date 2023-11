Autorização do INSS concede benefícios exclusivos para o público masculino; confira as novidades

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza dois importantes benefícios previdenciários para os homens, e o melhor é que ambos podem ser solicitados diretamente do conforto de suas casas.

Surpreendentemente, em um desses benefícios, não é necessário ser contribuinte do instituto para ter acesso aos seus benefícios.

Assim, com a chegada do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, é crucial destacar que os homens em tratamento para essa condição podem contar com o suporte do INSS.

Ambos os benefícios podem ser requisitados de forma rápida e descomplicada através da internet.

Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é a segunda maior causa de adoecimento entre a população masculina no Brasil.

Diante desse cenário, é fundamental conhecer mais detalhes sobre esses benefícios oferecidos pelo INSS. Afinal, a informação é uma ferramenta poderosa na promoção da saúde e no acesso aos direitos previdenciários.

Enfim, explore abaixo mais informações sobre esses benefícios e como solicitá-los durante o tratamento contra o câncer de próstata.

“Se cuide, não desampare quem você ama por preconceito ou medo de fazer o exame. Procure um médico”, disse Alessandro Stefanutto, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).”

Benefícios disponíveis do INSS para homens em tratamento de câncer



Você também pode gostar:

Tendo em vista a relevância do suporte aos homens em tratamento de câncer, é crucial destacar os benefícios oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para esse grupo específico.

Os benefícios buscam proporcionar auxílio financeiro e proteção social durante o período desafiador do tratamento.

Benefício por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença):

Este benefício destina-se aos trabalhadores temporariamente impossibilitados de desempenhar suas funções laborais devido ao tratamento.

A condição essencial para elegibilidade é ser contribuinte do INSS. Dessa forma, homens em tratamento de câncer podem contar com esse suporte financeiro enquanto enfrentam os desafios temporários impostos pela doença.

Benefício de Prestação Continuada (BPC):

O BPC é direcionado a pessoas de baixa renda ou aquelas com deficiência de longo prazo, que tenham mais de 65 anos. Notavelmente, para este benefício, não é necessário ter contribuído previamente para a Previdência Social.

Isso significa que, mesmo aqueles que não foram contribuintes, mas se enquadram nos critérios, podem acessar esse importante recurso durante o tratamento do câncer.

Aposentadoria por Invalidez:

Em casos mais graves, a aposentadoria por invalidez pode ser concedida após o período de auxílio-doença. Essa concessão ocorre por meio de uma perícia médica que comprova a necessidade da aposentadoria devido à invalidez permanente.

Esse benefício específico garante a segurança financeira a longo prazo para aqueles que, devido ao tratamento do câncer, enfrentam limitações substanciais em suas capacidades de trabalho.

Você pode se interessar em ler também:

Maneiras simples para requerer o BPC e o Auxílio-Doença

Solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Auxílio-Doença tornou-se mais acessível com as opções oferecidas pelo Meu INSS.

Para facilitar o processo, você pode realizar a solicitação tanto pelo site oficial do Meu INSS quanto pelo telefone 135, que oferece atendimento gratuito.

Ao iniciar o procedimento, certifique-se de ter em mãos a documentação médica que comprove o adoecimento, um requisito essencial para ambas as solicitações.

No caso do BPC, é necessário apresentar também o CPF e estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) de todo o grupo familiar.

Vale lembrar que o Cadastro Único é uma ferramenta crucial para o BPC, pois contribui para a análise socioeconômica do solicitante e sua família.

O Benefício de Prestação Continuada não se trata de um direito previdenciário, apesar de ser pago pelo INSS. Na verdade é um benefício social, disponibilizado para grupos em vulnerabilidade.

Por isso, certifique-se de que todos os membros do grupo familiar estejam devidamente cadastrados para agilizar o processo de solicitação.

Enfim, o sistema, além de ser a plataforma central para a requisição desses benefícios, oferece uma variedade de serviços para os segurados do Instituto.

Portanto, não perca tempo! Explore as funcionalidades disponíveis para obter informações sobre seu histórico de contribuições, agendar perícia médica, entre outros.

Assim, você pode facilitar sua jornada na obtenção de benefícios previdenciários utilizando as opções convenientes fornecidas pelo Meu INSS. A segurança e a comodidade desses canais garantem que você possa cuidar das suas necessidades previdenciárias de maneira eficiente.