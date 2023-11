Auxílio em dinheiro CalWORKS: Quando você receberá seu pagamento de dezembro?

CalWORKs é um programa de bem-estar da Califórnia que fornece ajuda em dinheiro e serviços a famílias elegíveis em todos os 58 condados, administrado localmente pelos departamentos de bem-estar do condado.

O programa oferece assistência imediata de curto prazo para moradia, alimentação, serviços públicos, roupas e cuidados médicos para famílias necessitadas.

As famílias que se qualificam para assistência contínua recebem apoio financeiro mensal para cobrir despesas essenciais, como moradia e alimentação.

Para solicitar benefícios de assistência pública na Califórnia, os indivíduos podem solicitar uma solicitação à agência local de serviços sociais/serviços humanos do condado por telefone, pessoalmente, fax ou correio.

As inscrições podem ser baixadas do site do Departamento de Serviços Sociais da Califórnia, mas devem ser devolvidas pessoalmente ao escritório do condado ou por correio.

Alguns condados aceitam inscrições online no site BenefitsCal.com.

Verificar o status de uma solicitação ou caso, entrar em contato com um funcionário do condado ou reagendar uma consulta exige entrar em contato com a agência local de serviços sociais/serviços humanos do condado.

Quando você receberá seu pagamento de dezembro?

Benefícios sob o CalWORKs programa são pagos entre o primeiro e o terceiro dia corrido do mês, enquanto CalFresh os benefícios estão disponíveis em um cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) com base no último dígito do número do caso do condado.

Problemas com sites como e-benefits ou BenefitsCal.com devem ser resolvidos com a agência local de serviços sociais/serviços humanos do condado.

Para cartões EBT perdidos ou roubados, os indivíduos devem ligar para o Centro de Atendimento ao Cliente EBT em (877) 328-9677 para relatar o problema. Configurar um Representante Autorizado (AR) permite que outra pessoa ajude nas compras usando a conta EBT.

O cartão EBT funciona em qualquer loja ou caixa eletrônico que exiba o símbolo Quest em todos os 50 estados, no Distrito de Columbia, nas Ilhas Virgens dos EUA e em Guam, mas não em Porto Rico.

O valor do pagamento mensal da assistência depende de fatores como o número de indivíduos elegíveis e suas necessidades especiais. As famílias com uma criança privada de apoio ou cuidados parentais, ou com rendimentos principais desempregados, podem beneficiar de assistência.