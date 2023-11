AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO de R$ 2.640

Na região Norte do país, pescadores que enfrentam os impactos da estiagem serão contemplados com uma ajuda especial de R$ 2.640. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou uma medida provisória (MP nº 1.192) no começo do mês, estabelecendo o auxílio extraordinário para os pescadores que atuam de maneira artesanal.

O benefício será disponibilizado em uma única parcela de R$ 2.640 aos pescadores beneficiários do Seguro Defeso. Este é um auxílio no valor de um salário mínimo (R$ 1.320) destinado às pessoas cuja principal fonte de renda da família depende exclusivamente da pesca de pequena escala.

Quem tem direito ao auxílio extraordinário?

Para ter direito ao auxílio extraordinário, o pescador deve estar devidamente registrado nos municípios da região Norte que tenham tido seu estado de emergência reconhecido devido à estiagem. A distribuição do benefício abrangerá os estados do Amazonas, Acre, Amapá e o Pará.

O auxílio extraordinário será concedido aos pescadores, mesmo que sejam beneficiários de auxílios assistenciais, previdenciários ou qualquer outro tipo de benefício. Em outubro, o cronograma do Bolsa Família foi adiantado em 56 municípios do Amazonas devido à seca.

A execução do pagamento será de responsabilidade dos ministérios da Pesca e Aquicultura e da Previdência Social. Ademais, o INSS será encarregado de divulgar a lista dos beneficiários do Seguro Defeso e efetuar o pagamento por meio de sua rede bancária credenciada. Enquanto isso, a Dataprev processará automaticamente o pagamento do auxílio extraordinário.

Quem será contemplado?

O governo estima que pescadores profissionais artesanais de 94 municípios serão beneficiados com o pagamento do auxílio extraordinário. Confira a relação das cidades:

Acre



Assis Brasil;

Acrelândia;

Brasiléia;

Capixaba;

Bujari;

Cruzeiro do Sul;

Feijó;

Epitaciolândia;

Jordão;

Manoel Urbano;

Mâncio Lima;

Marechal Thaumaturgo;

Porto Acre;

Plácido de Castro;

Porto Walter;

Rodrigues Alves;

Rio Branco;

Santa Rosa do Purus;

Senador Guiomard;

Sena Madureira;

Tarauacá.

Amapá

Amazonas

Anori;

Autazes;

Atalaia do Norte;

Barreirinha;

Barcelos;

Beruri;

Benjamin Constant;

Boca do Acre;

Boa Vista do Ramos;

Borba;

Careiro;

Carauari;

Coari;

Careiro da Várzea;

Eirunepé;

Codajás;

Envira;

Guajará;

Fonte Boa;

Humaitá;

Iranduba;

Ipixuna;

Itacoatiara;

Japurá;

Itamarati;

Lábrea;

Juruá;

Manacapuru;

Jutaí;

Manicoré;

Manaus;

Maraã;

Nova Olinda do Norte;

Nhamundá;

Novo Airão;

Parintins;

Novo Aripuanã;

Rio Preto da Eva;

Santa Isabel do Rio Negro;

São Paulo de Olivença;

Santo Antônio do Içá;

São Sebastião do Uatumã;

Tabatinga;

Silves;

Tapauá;

Uarini;

Tefé;

Urucará.

Pará

Alenquer;

Aveiro;

Almeirim;

Bom Jesus do Tocantins;

Belterra;

Curuá;

Itaituba;

Faro;

Jacareacanga;

Mojuí dos Campos;

Juruti;

Monte Alegre;

Oriximiná;

Óbidos;

Porto de Moz;

Pacajá;

Prainha;

Rurópolis;

Santarém

Terra Santa.

O Seguro Defeso já está disponível para solicitação

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou sobre a iminência dos períodos de defeso para a pesca nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. Com uma duração que varia entre novembro e os primeiros meses de 2024, dependendo da espécie de peixe, a requisição do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal, popularmente conhecido como Seguro Defeso, pode ser feita desde o mês de outubro.

O INSS destaca que o prazo para solicitação deve começar 30 dias antes e se estender até o último dia do período de impedimento. O Seguro Defeso está disponível desde 1º de outubro para pescadores do Mato Grosso e dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.

O reconhecimento do direito ao benefício ocorre automaticamente para os pescadores que já receberam o Seguro Defeso anteriormente e que continuam na atividade. A solicitação do benefício pela primeira vez pode ser efetuada por meio do telefone 135 (disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h), pelo site oficial ou pelo aplicativo Meu INSS.

O pedido também pode ser realizado em entidades de pescadores que mantêm parceria com o INSS, tais como associações, colônias e sindicatos, que oferecem auxílio no processo de solicitação.

Conheça os critérios para ser elegível ao auxílio extraordinário

Ser pescador artesanal: O benefício é destinado a pescadores cuja principal fonte de renda é a pesca.

Registro no Ministério da Pesca: É necessário estar registrado no Ministério da Pesca como pescador há pelo menos 1 ano.

Contribuição previdenciária: Necessita-se das contribuições previdenciárias com base na venda dos produtos pescados ao longo de 2023, durante os períodos não sujeitos ao defeso.

Restrições a benefícios: Não se permite o recebimento do BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou qualquer outro benefício previdenciário, exceto o auxílio-acidente e a pensão por morte, limitada a um salário mínimo.