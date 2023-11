Auxílio-Gás: Inscrições abertas! Conheça o benefício e como se cadastrar

A Prefeitura de São Caetano do Sul, em São Paulo, anunciou a abertura das inscrições para o tão esperado programa Vale Gás. Essa iniciativa visa auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo o acesso a um recurso essencial para a cozinha: o gás de cozinha.

Além disso, também foi divulgada a abertura das inscrições para o programa Mercado São Caetano, que visa suprir as necessidades alimentares das famílias.

Benefício do Vale Gás

O programa Vale Gás concederá um auxílio mensal de R$ 125, um valor significativo se comparado ao benefício oferecido pelo Governo Federal, conhecido como Auxílio Gás, liberado a cada dois meses. Essa diferença é fundamental para garantir que as famílias tenham um acesso mais regular ao gás de cozinha, essencial para o preparo de alimentos.

No entanto, é importante ressaltar que, caso a residência já possua gás encanado, o valor do benefício será reduzido para R$ 62,50. Essa diferenciação é feita pela Prefeitura de São Caetano do Sul para garantir que o auxílio seja direcionado, de fato, às famílias que necessitam do gás de cozinha em botijão.

Quem Pode Receber o Vale Gás?

Para se tornar elegível ao programa Vale Gás, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pela Prefeitura de São Caetano do Sul. O primeiro requisito é que a renda familiar mensal por pessoa seja de até R$ 2.000. Além disso, é necessário ser residente e domiciliado na cidade há pelo menos 1 ano.

É importante destacar que a família precisa estar devidamente cadastrada e cumprir os critérios estabelecidos pelo programa Auxílio Alimentação, que oferece cestas básicas para cerca de 7 mil famílias da região. Essa medida visa garantir que o auxílio seja direcionado às famílias que realmente necessitam de apoio social.

Como Realizar a Inscrição?



As inscrições para o programa Vale Gás e também para o programa Mercado São Caetano podem ser feitas diretamente pelo site oficial. É importante ressaltar que, para receber o benefício ainda neste mês, as solicitações devem ser realizadas até o dia 17 de novembro.

Já as solicitações feitas entre os dias 18 e 30 de novembro terão os valores referentes aos meses de novembro e dezembro repassados no último mês do ano. Caso os interessados tenham dificuldade de acesso à internet, a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social disponibiliza atendimento presencial no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A cidade conta com duas unidades do CRAS, localizadas nos bairros Nova Gerty e Fundação, para atender a população de forma mais acessível.

Vale Gás e Mercado São Caetano: Uma Oportunidade para Famílias em Vulnerabilidade

A abertura das inscrições para o programa Vale Gás e o programa Mercado São Caetano representa uma grande oportunidade para as famílias em situação de vulnerabilidade na cidade de São Caetano do Sul. Essas iniciativas sociais são essenciais para garantir que todos tenham acesso a recursos básicos para uma vida digna.

O Vale Gás é uma ação que busca atender às necessidades das famílias, proporcionando um auxílio regular para a compra de gás de cozinha. Já o Mercado São Caetano visa suprir as necessidades alimentares das famílias, possibilitando a aquisição de itens essenciais que não estão incluídos na cesta básica.

É importante destacar que esses programas são fundamentais para promover a inclusão social e garantir que todas as famílias tenham acesso aos recursos básicos para uma nutrição adequada. Além disso, essas iniciativas mostram o compromisso da Prefeitura de São Caetano do Sul em cuidar do bem-estar de seus munícipes.

Aproveite essa oportunidade e faça sua inscrição no programa Vale Gás ou no programa Mercado São Caetano. Garanta o acesso a recursos essenciais para uma vida digna e contribua para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

