Auxílio-Gás passará por ATUALIZAÇÃO e você DEVE SE APRESSAR se quiser receber

O Auxílio-Gás representa um benefício providenciado pelo Governo Federal com o propósito de auxiliar as famílias de baixa renda a mitigar os encargos associados ao gás de cozinha. O repasse de valores alivia as pressões sobre o orçamento dos cidadãos brasileiros.

Nesses últimos dias, foi noticiada a liberação das formas de verificação quanto à disponibilidade deste benefício para o mês de dezembro. Portanto, os beneficiários do Auxílio-Gás já conseguem visualizar se receberão o dinheiro ou não no mês que vem, bem como se há pendências ou algum requisito a ser cumprido.

Nem todos os que recebem Bolsa Família também recebem Auxílio-Gás

Este benefício, também denominado Vale-Gás, foi instituído em 2021 durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, foi no mesmo ano que ele se incorporou ao Bolsa Família, reestruturado em março sob a liderança do Presidente Lula.

Trata-se de um dos benefícios mais relevantes para a população do Brasil, uma vez que o gás de cozinha corresponde a uma parcela substancial do orçamento dos brasileiros. Tanto por isso, o Auxílio-Gás é destinado às famílias que estão registradas no Cadastro Único e cuja renda familiar mensal é igual ou inferior a meio salário-mínimo por pessoa. É importante ressaltar que este benefício pode ser acumulado com outros auxílios, como o Bolsa Família.

Contudo, é fundamental destacar que nem todos os inscritos no Bolsa Família receberão automaticamente o Vale-Gás. Conforme o Governo Federal, a oferta do benefício segue a seguinte ordem de prioridade:

Pessoas cujo registro no Cadastro Único tenha sido atualizado nos últimos vinte e quatro meses. Aquelas com menor renda per capita. Famílias com maior quantidade de membros. Beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. Aquelas cujo cadastro tenha sido qualificado pelo gestor, utilizando os dados da averiguação, quando disponíveis.

Esta abordagem visa direcionar o repasse para as famílias que mais necessitam, com base em critérios específicos estabelecidos pelo Governo Federal.



Como efetuar a consulta do Vale-Gás

As famílias que são beneficiárias do Auxílio-Gás recebem o dinheiro a cada dois meses, sendo que o último pagamento ocorreu em outubro. Então, por conseguinte, o próximo está programado para dezembro, com um valor de R$ 112.

Para verificar se você é um beneficiário e acessar as informações do Auxílio-Gás, existem diversas maneiras disponíveis:

App Bolsa Família – Basta abrir o aplicativo ( Android ou iOS ) e selecionar a opção “Benefícios” ou “Ver Parcelas”;

ou ) e selecionar a opção “Benefícios” ou “Ver Parcelas”; Caixa Tem ( Android ou iOS ) – Após fazer o login no Caixa Tem, vá até a seção “Extrato” e procure pela opção “AUX GÁS”;

ou ) – Após fazer o login no Caixa Tem, vá até a seção “Extrato” e procure pela opção “AUX GÁS”; CadÚnico – Você pode acessar o site oficial do Cadastro Único e baixar o aplicativo correspondente ao Android ou iOS . Com o aplicativo instalado, você poderá realizar a consulta;

ou . Com o aplicativo instalado, você poderá realizar a consulta; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – É possível obter informações sobre o Auxílio-Gás ligando para o número 121. Certifique-se de ter seu CPF e NIS (Número de Identificação Social) em mãos para facilitar o atendimento.

Utilizando uma destas opções, você poderá verificar se tem direito ao benefício do Auxílio-Gás. Ademais, também poderá consultar as datas de pagamento e obter outras informações relevantes para garantir o acesso a esse auxílio importante para as famílias de baixa renda.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Conforme já citado, o Auxílio-Gás, por ser bimestral, não terá o valor repassado neste mês de novembro. Isso porque já foi creditado em outubro, tendo sua próxima parcela programada para dezembro. No entanto, já foi liberado o cronograma de pagamento do Bolsa Família, que cai sempre nos mesmos dias conforme o último dígito do NIS.

Se o NIS final for 1 – Pagamento efetuado no dia 17 de novembro;

Se o NIS final for 2 – Pagamento efetuado no dia 20 de novembro;

Caso o NIS final for 3 – Pagamento efetuado no dia 21 de novembro;

Caso o NIS final for 4 – Pagamento efetuado no dia 22 de novembro;

Se o NIS final for 5 – Pagamento efetuado no dia 23 de novembro;

Se o NIS final for 6 – Pagamento efetuado no dia 24 de novembro;

Caso o NIS final for 7 – Pagamento efetuado no dia 27 de novembro;

Caso o NIS final for 8 – Pagamento efetuado no dia 28 de novembro;

Se o NIS final for 9 – Pagamento efetuado no dia 29 de novembro;

Se o NIS final for 0 – Pagamento efetuado no dia 30 de novembro.