Axl Rose, acusado de agressão sexual por uma ex-modelo da Penthouse, nega as acusações

Armas e rosas‘vocalista icônico, Axl Rosese vê envolvido em uma batalha legal, enfrentando acusações de agressão sexual que remontam a 1989. Sheila Kennedyex-modelo da Penthouse e animal de estimação do ano em 1983, alega que durante uma festa privada na suíte de hotel de Axl, ela foi submetida a um encontro angustiante.

O representante de Axl nega veementemente as acusações, afirmando: “Esta afirmação repreensível é inequivocamente negada e será vigorosamente defendida. Axl será provado inocente e sua reputação e legado permanecerão intactos.”

KennedyO relato detalhado de John descreve uma noite que começou inocentemente em um clube de Nova York, mas tomou um rumo sombrio na reunião privada. Ela afirma que os avanços iniciais de Axl foram consensuais, mas a situação piorou quando ele supostamente saiu da sala, deixando apenas Kennedy, outra modelo feminina, e amiga de Axl. O que se seguiu, segundo Kennedy, foi uma experiência angustiante envolvendo atos agressivos e ações não consensuais.

Rose nega conhecer seu acusador

Representante legal de Axl, Alan Gutman, rebate as afirmações de Kennedy, rotulando-as como “ficção completa”. Gutman questiona o momento das alegações, sugerindo que elas foram arquivadas estrategicamente para explorar o prazo de apresentação do estado de Nova York. Ele afirma que Axl não se lembra de ter conhecido Kennedy e desafia a autenticidade de suas acusações.

Kennedy, no entanto, afirma que a agressão teve repercussões duradouras, causando trauma, ansiedade e depressão semelhantes ao TEPT, juntamente com danos à sua vida amorosa. Esta não é a primeira vez que Axl Rose enfrenta um escrutínio legal; em 1991, foi acusado de agressão física e, em 1992, foi preso por morder um segurança em um show.

O destaque do movimento #MeToo sobre a agressão e o assédio sexual na indústria do entretenimento acrescenta uma camada de significado a este caso. A gravidade de tais alegações é reconhecida, entendendo-se que devem ser abordadas com seriedade e investigadas exaustivamente. À medida que o drama jurídico se desenrola, Axl Rose mantém a sua inocência, enfatizando a necessidade de defender a presunção de inocência até que a culpa seja provada.