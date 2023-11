Axl Rose é processado por suposta agressão sexual por ex-modelo da Penthouse

Axl Rose está sendo levado a tribunal por uma suposta agressão sexual de décadas contra uma ex-modelo da Penthouse… que afirma que ele a arrastou “como um homem das cavernas” e a violou.

Sheila Kennedy – que foi o animal de estimação do ano da Penthouse em 83 – acabou de entrar com uma ação contra o vocalista do Guns N’ Roses … alegando que ele a amarrou e a penetrou analmente com seu pênis durante uma festa em 1989.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Kennedy diz que conheceu Axl em um clube de Nova York em fevereiro daquele ano e voltou para uma festa privada na suíte do hotel dele, que ela observa que contou com a presença de um monte de pessoas que supostamente estavam fazendo drogas.

Ela afirma que Axl a atacou, o que ela diz que estava bem no início – isto é, até que ele supostamente limpou a sala para que fosse apenas ela, outra modelo feminina e uma amiga dele. Kennedy afirma que testemunhou AR fazendo sexo agressivo com a outra modelo antes de fugir para outro quarto com o amigo de Axl… antes que as coisas supostamente piorassem.

Segundo Kennedy, Axl ficou furioso com a outra mulher e deu-lhe uma pontapé… apenas para supostamente ir para o outro quarto e descobrir que ela ainda estava lá – momento em que ela afirma que ele a arrastou pelos cabelos de volta para sua cama. , amarrou suas mãos com meia-calça e a agrediu sexualmente. Kennedy diz que nunca consentiu e se sentiu dominada enquanto tudo acontecia.