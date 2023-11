Azul Linhas Aéreas ABRE OPORTUNIDADES em todo o país

A Azul, companhia aérea com 15 anos de história que quer construir uma empresa cada vez mais diversa, inclusiva, assertiva e equitativa, está recrutando novos funcionários no mercado de trabalho. Assim, antes de falar mais sobre, veja quais são as oportunidades disponíveis no presente momento:

Agente de Aeroporto – São Paulo – SP – Temporário;

Agente de Aeroporto – ARU – Araçatuba – SP – Temporário;

Agente de Aeroporto – BPS – Porto Seguro – BA – Temporário;

Agente de Aeroporto – CAC – Cascavel – PR – Efetivo;

Agente de Aeroporto – Várzea Grande – MT e Governador Valadares – MG – Efetivo;

Agente de Excelência Ao Cliente – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Agente de Pista – IMP – Imperatriz – MA – Efetivo;

Agente de Pista – JDO – Juazeiro Do Norte – CE – Temporário;

Agente de Pista – PMW – Palmas – TO – Efetivo;

Almoxarife I – GRU – Guarulhos – SP – Efetivo;

Analista Analytics JR – Barueri – Sp E Híbrido – Efetivo;

Analista Comercial SR – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Comércio Exterior Pl – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Compras Sr – PLU – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Compras Técnicas SR – Barueri – SP -Efetivo;

Analista de Contas a Receber SR – Barueri – SP e Híbrido – Temporário;

Analista CRM SR – ( Ciclo De Vida Produto ) – Barueri – SP e Híbrido- Efetivo;

Analista Customer Insights Pl (Ciclo De Vida Produto ) – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista De Relações Institucionais JR – Jundiaí – SP – Efetivo;

Analista Desenvolvimento Negócios SR – Barueri – SP – Efetivo;

Analista Engenharia – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Logística SR – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Marketing SR – Barueri – SP – Efetivo;

Analista Parcerias SR – Barueri – SP – Efetivo;

Analista PCP – Belo Horizonte – MG -Efetivo;

Analista PCP – Campinas – SP – Efetivo.

Mais sobre a Azul

Dando mais detalhes sobre a Azul, vale ressaltar que fundada em dezembro de 2008, trata-se da maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com mais de 150 destinos nacionais e internacionais.

Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento.

Confira alguns benefícios

Programa de Concessão de Passagens Aéreas;

Assistência médica e odontológica;

Telemedicina – atendimento médico 24 horas online, para cuidar da sua saúde física e mental sem sair de casa;

Previdência privada;

Seguro de vida gratuito;

Clube de descontos;

Vale transporte – convênios de desconto;

Auxílio creche;

Vida Class – plataforma que oferece descontos em consultas médicas, exames, farmácias e muito mais para cuidar da família dos Tripulantes;

Empréstimo consignado.

Como se candidatar em uma das vagas?



Você também pode gostar:

Como você já pôde visualizar as vagas da Azul, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no NC!