Bacio di Latte CONTRATA para várias funções; Saiba cargos e locais!

A Bacio di Latte, a maior e mais famosa gelateria do Brasil, com mais de 120 pontos de vendas espalhados pelo país. está contratando novas pessoas para compor o seu time. Isto é, caso esteja buscando uma recolocação no mercado, veja quais são os cargos abertos e suas respectivas localidades:

Assistente de Qualidade de Distribuição – Cotia – SP – Produção;

Técnico (a) de Manutenção – Cotia – SP – Produção: Realizar atendimento dos chamados junto ao cronograma de execução, para comprimento do plano de manutenção destinado; Executar todos procedimentos de manutenção nos equipamentos pré-estabelecidos pela manutenção e segurança do trabalho;

Atendente de Gelateria – São Bernardo do Campo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Gelateria – Jundiaí – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Gelateria – Ribeirão Preto – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Loja – Campinas – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Atendente / Recepção / Garçom;

Assistente de Gelateria – Goiânia – GO – Efetivo;

Atendente de Gelateria – Brasília – DF – Efetivo;

Assistente de Gerente de Restaurante – Campinas – SP – Efetivo: Atuar no atendimento ao cliente, rotinas administrativas e financeiras, treinamento de novos funcionários, apresentação dos produtos, organização e limpeza da loja e área de preparo;

Assistente de Logística – Jundiaí – SP – Produção;

Assistente de Logística – Pouso Alegre – MG – Produção: Acompanhar e realizar o faturamento; Acompanhar diariamente as entregas nos clientes. Resolver os problemas operacionais com entregas; Preencher relatórios de monitoramento e enviar ao gestor;

Assistente de Logística – Brasília – DF – Produção;

Assistente de Logística – Rio de Janeiro – RJ – Produção;

Atendente de Loja – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre a Bacio di Latte

Contando mais sobre a Bacio di Latte, podemos deixar claro que a rede surgiu na Itália e chegou ao Brasil há pouco mais de 10 anos. Atualmente, trata-se da maior gelateria do Brasil com mais de 140 pontos de vendas espalhados pelo país.

A marca conta com lojas e quiosques nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco, além de duas lojas em Los Angeles.

Veja alguns benefícios

Bônus por resultado;

Vale-transporte;

Seguro de Vida;

Vale-refeição;

Assistência odontológica;

Assistência médica.

O que é preciso para se candidatar?



Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

