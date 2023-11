Bad Bunny é o novo ‘Rei do Pop’ da Forbes e os fãs de Michael Jackson explodem em fúria

EUno reino dinâmico da música, o indomável Coelho Maude 29 anos, emergiu como uma figura proeminente, ganhando reconhecimento global pela sua prolífica carreira.

Em outubro passado, lançou o álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar manana’, marcando mais um marco em sua jornada meteórica que se estende além da música até o reino do cinema.

Recentemente, a revista Forbes apresentou o artista porto-riquenho em sua capa, gerando polêmica ao apelidá-lo de o novo ‘Rei do Pop’, um título notoriamente associado ao falecido Michael Jackson.

Forbes elogia Coelho Mau como uma força criativa, enfatizando sua capacidade de transformar qualquer coisa que produza em um sucesso mundial.

O artigo investiga as conquistas significativas do artista, destacando seu status como o artista mais tocado no Spotify, com impressionantes 35,9 bilhões de reproduções. Notavelmente, seu canal no YouTube possui mais de 32 bilhões de visualizações, superando artistas renomados como Justin Bieber, Ed Sheeran e Taylor Swift.

Capa da Forbes de Bad Bunny que gerou polêmica

Somando-se às suas conquistas, Coelho Mau recentemente fez história ao passar 100 semanas em primeiro lugar na parada de compositores latinos da Billboard.

Como os fãs de Michael Jackson reagiram?

Descrito pelo diretor musical do Spotify Jeremy Erlich tão profundamente enraizado na cultura, Coelho Mau é reconhecido por definir a cultura popular e expandir a música regional para um público global através de serviços de streaming e mídias sociais.

Seu álbum ‘Un Verano Sin Ti’ alcançou a distinção de ser o álbum mais ouvido de todos os tempos no Spotify em todo o mundo.

Para a Forbes, Coelho Mau resume o ídolo pop moderno, um artista global que aproveita plataformas de streaming e mídias sociais para cativar bilhões de ouvintes.

Sua versatilidade vai além da música, como evidenciado por sua incursão no cenário do wrestling, aparições em anúncios da Gucci e colaborações com marcas como Crocs, onde sua linha de calçados se esgotou em poucos minutos.

No entanto, a decisão da Forbes de coroar Coelho Mau com o título de ‘Rei do Pop’ gerou reações polarizadas nas redes sociais.

Dada a associação histórica deste título com Michael Jacksonos fãs do icônico artista pop contestaram veementemente a opinião da Forbes.

O debate continua a desenrolar-se em várias plataformas, reflectindo as diversas perspectivas dentro da comunidade musical.