Baixe o Facebook Lite para PC 2024 (Windows 7, 8, 10, 11)

O Facebook é a principal plataforma de mídia social. Quase todos os usuários que você conhece no mundo real têm uma conta no Facebook ou já tiveram uma. Com tantos usuários existentes e mais usuários ingressando todos os dias, está se tornando difícil para usuários com PCs de baixo custo lidar com o Facebook. Como resultado, muitas pessoas desejam baixar o Facebook Lite para Windows 11, 10 ou 7. Se você é uma delas, aqui está um guia para ajudá-lo.

Você pode pensar sobre qual é a necessidade do Facebook Lite, se o site normal do Facebook funcionar bem usando o navegador. Bem, a resposta é simples. Para diminuir o consumo de dados e ser leve no sistema.

Normalmente, as pessoas que procuram usar o Facebook Lite no PC com Windows não usam um computador muito potente. Como resultado, os usuários também não têm dados ilimitados que lhes permitam assistir aos Reels e anúncios do Facebook.

No momento, não existe um aplicativo oficial do Facebook Lite que funcione no Windows 11, 10 ou 7. No entanto, a brilhante comunidade de modders de aplicativos do Windows não é menor. Eles criaram um aplicativo personalizado que funciona.

Infelizmente, esse aplicativo do Facebook trava na maior parte do tempo. Como resultado, nem sempre recomendamos o uso do Facebook Lite para Windows 11, 10 ou 7. No entanto, existe uma maneira de usar o Facebook Lite em seu PC com Windows sem se comprometer com atrasos, travamentos e travamentos.

O Facebook Lite é um ótimo aplicativo que funciona perfeitamente no Windows. Se você está pensando nos benefícios que obterá após instalar o Facebook Lite em seu PC com Windows, aqui estão alguns dos melhores recursos que você deve esperar:

Você poderá encontrar amigos facilmente. O recurso de localização funciona muito bem da mesma forma que o seu smartphone. A localização também ajuda você a conhecer amigos próximos. Isso está totalmente alinhado com o grande aplicativo do Facebook.

Você pode enviar fotos e vídeos da mesma forma que faria usando o aplicativo normal do Facebook. Porém, por ser o Facebook Lite, você também tem a opção de diminuir a qualidade das fotos para que não consuma muitos dados.

Fique tranquilo, todos os recursos são suportados, exceto o Meta Support Center, para o qual você deve abrir o site normal do Facebook. Você também não pode editar as configurações normais de privacidade que você poderia usar no Facebook normal.

Se esses recursos e desvantagens forem adequados para você, baixar e instalar o Facebook Lite no Windows 11, 10 ou 7 será de grande utilidade.

A partir de agora, existem três métodos para baixar e instalar o Facebook Lite em seu PC com Windows. Analisaremos todos eles e você poderá escolher o método que melhor se adapta a você.

Usar um emulador Android para executar e usar o Facebook Lite é um método tradicional conhecido há muito tempo e que funciona muito bem, ponto final. No entanto, às vezes, esses emuladores podem ser pesados ​​para um PC. Não estamos falando de algo tão pesado, mas uma pessoa que procura o Facebook Lite pode estar instalando-o em um PC de baixo custo.

Como resultado, recomendamos um ótimo emulador Android conhecido como LD Player. Embora este emulador possa não funcionar no Android 13 ou 14 mais recente, o que qualquer emulador não funciona, ele executará perfeitamente o Facebook Lite. Aqui estão as etapas para baixar e instalar o Facebook Lite em seu PC com Windows:

Acesse o site oficial do LD Player. Clique em Baixe o reprodutor LD. Não baixe o LD Player 5. Ele é mais pesado que o normal. Depois de baixar o LD Player, vá para a pasta de downloads em seu PC com Windows e inicie o processo de instalação. Depois de instalado, execute o LD Player. Pode ser necessário fazer login antes de poder usá-lo. Agora, acesse a PlayStore e pesquise Facebook Lite. Quando encontrado, instale-o.

É isso. Agora, o Facebook Lite está instalado no seu PC e você está pronto para usá-lo. Faça login em sua conta do Facebook e marque uma opção que diz mover para a área de trabalho.

A partir da próxima vez, sempre que precisar usar o Facebook Lite, basta clicar duas vezes no ícone do Facebook Lite na sua área de trabalho e ele será aberto automaticamente. Use isso como faria normalmente em seu telefone.

Usar o Google Chrome para instalar o Facebook diretamente é outro método considerado extremamente útil. Embora o método LD Player também seja adequado, você pode usar esse método se não quiser se preocupar em baixar e instalar mais coisas do que o necessário. Este método também é adequado se você deseja manter seu PC leve. Aqui estão as etapas para instalar o Facebook Lite diretamente:

Abrir Google Chrome. Agora, vá para www.facebook.com. Agora, na barra de endereços, você notará um pequeno ícone de tipo de download. Clique nisso. Ele perguntará se você deseja instalá-lo ou não. Clique em Instalar.

É isso. Agora, da próxima vez, você nem precisa fazer login novamente. Você pode clicar duas vezes diretamente no ícone do Facebook presente na sua área de trabalho e o Facebook será aberto. Para uma experiência mais leve, você pode ativar o Metered Connection para garantir que o Facebook não consuma muitos dados.

Como o nome sugere, a versão Mbasic do Facebook significa Mobile-Basic. Esta é uma versão lite até mesmo da versão móvel que costumávamos executar em 2013-14. Como resultado, isso é extremamente leve. Tanto que nem a versão completa carrega, e você tem que clicar em Próxima página ou Carregar mais para carregar mais feed. Usar a versão Mbasic do Facebook é um método secreto e poucas pessoas sabem disso.

Fazer login na versão Mbasic do Facebook é o mais fácil possível. Basta inserir seu ID de usuário e senha e clicar em Login. Dito isso, aqui estão as etapas para instalar o Facebook Lite usando a versão mbasic:

Abrir Google Chrome. Agora, na barra de endereço, digite: mbasic.facebook.com. Você verá uma interface mais antiga do Facebook abrindo. Novamente, na barra de endereço, você notará um pequeno ícone de tipo de download. Clique nisso. Quando solicitado, clique em Instalar.

É isso. Esta é a versão mais leve do Facebook que se pode ter, pois nem carrega feeds sozinho. Além disso, você não poderá ver novas notificações até atualizar a página pressionando F5. Isso economizará dados ilimitados que o Facebook normal não consegue.

