Baixe SQL Server Management Studio (SSMS) todas as versões GRATUITAMENTE

SQL Server Management Studio (SSMS) é um aplicativo da Microsoft que fornece gerenciamento e administração integrados do SQL Server. No entanto, o SQL Server Express fornece uma interface amigável para interagir com bancos de dados SQL Server, executar consultas e gerenciar bancos de dados. Aqui, você aprenderá o processo de download do SQL SSMS no seu dispositivo. Se desejar fazer isso, siga exatamente as etapas que descrevemos abaixo.

O que é o SQL Server Management Studio?

É um ambiente de gerenciamento integrado para arquitetura SQL Server conhecido como SQL Server Management Studio ou SSMS. O SQL Server pode ser acessado com uma interface de usuário, editores de script sofisticados e um conjunto de ferramentas.

Os usuários podem gerenciar vários bancos de dados SQL, realizar tarefas de manutenção e acessá-los quando necessário usando a interface amigável do SSMS.

Por que usar o SQL Server Management Studio?

Aqueles que trabalham com bancos de dados SQL Server, incluindo administradores e desenvolvedores de banco de dados, precisam do SQL Server Management Studio. Existem muitos recursos incluídos nele, incluindo:

Editor de consultas : crie e execute consultas Transact-SQL. Design e gerenciamento de banco de dados : Criação e gerenciamento de bancos de dados, tabelas e índices. Importação e exportação de dados : Realizando importações e exportações de dados em bancos de dados. Gerenciamento de segurança : defina configurações de segurança, gerencie usuários e gerencie permissões. Ajuste de desempenho : identifique e otimize o desempenho da consulta. Scripting e Automação : escreva scripts que automatizem tarefas rotineiras e gerem scripts para objetos de banco de dados. Integração com outras ferramentas : integra-se facilmente com outros produtos Microsoft.

Requisitos de download do SQL SSMS

Aqui estão os requisitos mínimos de hardware que você precisa atender antes de iniciar o processo de download e instalação do SSMS:

Processador: Intel ou AMD x86 1,8 GHz ou mais rápido.

BATER: 2 GB ou mais.

Armazenar: Mínimo de 2 GB ou mais.

Baixe SQL SSMS:

Você também deve garantir que possui o sistema operacional correto, além dos requisitos de hardware. Na versão atual, os seguintes sistemas operacionais são suportados:

Servidor Windows 2022 (64 bits)

Windows 11 (64 bits)

Windows 10 (64 bits) versão 1607 (10.0.14393) ou mais recente

Windows 8.1 (64 bits)

Servidor Windows 2012 R2 (64 bits)

Servidor Windows 2012 (64 bits)

Servidor Windows 2008 R2 (64 bits)

SQL Server Management Studio 2008 R2 2008 R2 SP2 (compilação 10.50.4000.0) 2010 Baixar SSMS Download SQL Server Management Studio 12 2012 SP4 (compilação 11.0.7001.0) 2012 Baixar SSMS SQL Server Management Studio 14 2014 SP3 (compilação 12.0.6024.0) 2014 Baixar SSMS SQL Server Management Studio 16 16.5.3 (Compilação 13.0.16106.4) 2016 Baixar SSMS SQL Server Management Studio 17 17.9.1 (compilação 14.0.17289.0) 2017 Baixar SSMS SQL Server Management Studio 18 18.1 (compilação 15.0.18390.0) 2019 Baixar SSMS SQL Server Management Studio 19 19.0.1 (compilação 19.0.20200.0) 2023 Baixar SSMS

Idiomas disponíveis do SQL Server Management Studio

Existem vários idiomas nos quais o SSMS pode ser baixado e instalado:

Francês

Alemão

italiano

Inglês (EUA)

Chinês simplificado)

Chinês tradicional)

japonês

russo

Espanhol

coreano

Português (Brasil)

Qual versão do SQL Server Management Studio usar?

Você usou o SQL Server Management Studio para versões específicas do SQL Server até recentemente, o que dependia principalmente da sua versão do SQL Server. A cada nova versão do SQL Server a ferramenta era atualizada somente quando uma nova versão do SQL Server era lançada.

O SQL Server Management Studio 2014 veio com o SQL Server 2014 e provavelmente é tudo que você precisa. Após o SQL Server 2016, o SQL Server Management Studio tornou-se separado das principais versões do SQL Server.

Além da versão atual do SQL Server, esse sistema de versionamento funciona independentemente da versão mais recente do Management Studio. Com a melhor versão do SSMS, mesmo trabalhando com servidores mais antigos, conseguimos agilizar o desenvolvimento e facilitar o uso da melhor versão do SSMS para download.

Como instalar o SQL Server Management Studio 2024

Aqui estão as etapas para instalar o SSMS depois de baixá-lo:

Inicialmente, você deve baixar o arquivo de configuração da versão SSMS usando os links fornecidos acima. Baixe e execute o arquivo. Você será solicitado a executar o assistente de instalação. Em seguida, clique em Instalar. Agora levará algum tempo para que o SSMS seja instalado no seu computador. Deve demorar cerca de cinco minutos, mas pode variar de acordo com as especificações do seu sistema. Após a instalação, clique em Fechar . Com o SSMS agora disponível na barra de pesquisa do Windows, você pode iniciá-lo e começar a usá-lo imediatamente.

Como desinstalar o SQL Server Management Studio

Suponha que você baixe o SSMS e não queira usá-lo. Você deve desinstalá-lo. Portanto, para desinstalar o SSMS, siga estas etapas:

Depois que o arquivo de configuração do SSMS for baixado, execute-o. No assistente, clique em Desinstalar . Seu dispositivo será então removido do SSMS pelo assistente. Assim que terminar, clique Fechar .

Como acessar o “Management Studio”

Para abrir o Microsoft SQL Server Management Studio, clique em Iniciar > Programas > Ferramentas do Microsoft SQL Server 18 > Microsoft SSMS 18.

Haverá uma tela que aparecerá abaixo do ‘Conecte-se ao servidor‘ tela. O nome do servidor será o mesmo que você escolheu quando instalou o MS SQL. Aqui está uma explicação de cada um dos campos acima

Tipo de servidor: Escolha uma das quatro opções de serviço MS SQL. Nesta sessão, trabalharei no ‘ Mecanismo de banco de dados ‘, que é responsável por criar e trabalhar com bancos de dados. Tipos de servidores como Analysis, Reporting e Integration Services também estão disponíveis. Nome do servidor: eu Neste caso, precisamos nos conectar ao servidor onde o MS SQL Server está instalado e precisamos saber o nome do servidor que está instalado. Geralmente nos referimos a uma instância do SQL Server pelo nome da máquina (Nome da máquina/Instância). Autenticação: Se a Autenticação do Windows for selecionada durante a instalação do SQL Server, o padrão será “ Autenticação do Windows .” Caso contrário, se selecionarmos Modo Misto (Autenticação do Windows e Autenticação do Windows), a autenticação será definida como “ Instalação do SQL Server .” Usuário senha: Você deve inserir estes dois campos se o tipo de autenticação não for “ Autenticação do Windows ” como “ Instalação do SQL Server .”

Agora você estará conectado a ‘Estúdio de gerenciamento de dados‘depois de clicar’Conectar.’

Como acessar o “Management Studio” usando a linha de comando

Na linha de comando do Windows, também podemos abrir o Microsoft SQL Management Studio, se necessário. Para usar ssms.exe, você precisa do caminho completo. Aqui está o local padrão e o nome do arquivo:

Caminho: C:\Arquivos de programas (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18\Common7\IDE

Nome do exe: ssms.exe

A seguir estão as etapas para acessar a partir da linha de comando:

Inicie o prompt de comando digitando DMC na caixa de pesquisa. Digite todo o caminho seguido por ssms.exe como mostrado abaixo.

O SQL Server é semelhante ao SSMS?

Você pode criar e gerenciar bancos de dados SQL com o SQL Server Management Studio (SSMS), enquanto o próprio SQL Server é um banco de dados projetado para armazenar e gerenciar dados. Nos servidores Microsoft SQL, você pode encontrar SSMS.

É possível usar SSMS sem SQL Server?

Não há necessidade de o próprio servidor usar o SQL Server Management Studio. Com essa abordagem, tanto os bancos de dados SQL locais quanto os bancos de dados na nuvem podem ser gerenciados e controlados.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: