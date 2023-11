Balenciaga criticada por vender saia toalha por US$ 925

Balenciaga está sendo pendurada para secar um novo item de grife que a empresa está vendendo… uma saia feita de uma toalha de algodão com um preço colossal de US$ 925.

Balenciaga diz que a saia toalha de US$ 925 é sustentada por dois botões dentro da cintura e um cinto ajustável com fivela dentro… e é feita na Itália e precisa ser lavada a seco.

A modelo do site da Balenciaga está usando saia toalha sobre uma calça cargo de US$ 1.950 e um moletom com zíper de US$ 1.000.