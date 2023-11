Bam Adebayo e o novato Jaime Jaquez Jr. lideram o Heat contra Trae Young’s Hawks

Bam Adebayo marcou 26 pontos com 17 rebotes e o novato Jaime Jaquez Jr.. somou 20 pontos, o recorde de sua carreira, como o short-handed calor de Miami vencer o Falcões de Atlanta 117-109 na noite de sábado, pela quarta vitória consecutiva.

Miami estava jogando sua primeira partida desde o artilheiro Tyler Herro torceu o tornozelo direito na vitória de quarta-feira à noite por 108-102 em Mênfis. Espera-se que Herro falte pelo menos duas semanas. Outro artilheiro, Jimmy Butlerperdeu o jogo contra o Atlanta por motivos pessoais.

Treinador Erik Spoelstra disse que recebeu uma forte indicação em uma reunião antes do jogo de que os jogadores estavam ansiosos para preencher o vazio deixado por Herro e Butler quando ele informou ao time “precisaríamos que alguns caras se apresentassem”.

Spoelstra acrescentou: “Todo mundo estava se inclinando para frente com a linguagem corporal dizendo ‘Sou eu’”.

O Heat mostrou sua profundidade para encontrar pontuações de diferentes fontes. Kyle Lowry marcou 17 pontos e Josh Richardson teve 16, também um recorde da temporada. Duncan Robinson marcou 11 pontos em seu primeiro início de temporada. Kevin Amor teve sete pontos.

Jaime Jaquez Jr. registra novo recorde na carreira

Jaquez, em sua terceira partida, quase dobrou seu recorde anterior de 11 pontos contra o Memphis.

“Eu não diria necessariamente para marcar”, disse Jaquez quando questionado sobre como ele via seu papel na nova escalação. “Eu diria para apenas fazer jogadas.”

O surgimento de artilheiros diferentes não foi uma surpresa para Spoelstra, que disse antes do jogo ter “muitos caras que estão ansiosos para conseguir mais minutos. … Os caras estão preparados”.

Trae Young liderou o Atlanta com 27 pontos, incluindo 14 no quarto período, e 11 assistências. Dejounte Murray teve 23 pontos. Cada guarda tentou nove arremessos de 3 pontos, mas o técnico Quin Snyder não estava satisfeito com os 18 dos 46 arremessos de longa distância de seu time.

“Tínhamos uma boa aparência que não aproveitamos”, disse Snyder.

Acrescentou Young: “Só precisamos chutar a bola. Quando pegarmos a bola, é só chutar. Não hesite.”

Jaime Jaquez Jr. bate a campainha no intervalo

Young disse que a defesa do Miami “vai fazer você pensar que tem uma faixa de direção e que outros caras estão lá ajudando. Se você não estiver pronto para arremessar 3 contra esse time, terá uma noite difícil”.

Jaquez, a escolha do primeiro turno UCLA, acertou uma cesta de 3 pontos para fechar o primeiro tempo, dando ao Miami uma vantagem de 63-52. Miami liderou por 21 no final do primeiro tempo. A última vantagem do Atlanta foi de 5-4.

Os Hawks tiveram média de 121,8 pontos por jogo, o terceiro lugar na liga. Foi a melhor média em oito jogos da franquia desde o St. teve média de 117,5 no início da temporada 1960-61.

Guarda falcões Wesley Matheus (panturrilha direita) acertou duas cestas de 3 pontos no terceiro quarto e marcou sete pontos em seu primeiro jogo da temporada. Pai de Matheus, Wesley Matthews Sr.., disputou 152 partidas combinadas com o Atlanta (1980-83, 84 e 1990). Eles se tornam a primeira dupla de pai e filho a jogar pelos Hawks.

Os Hawks lançaram seu uniforme fly city edition, que incluía o sotaque azul usado em seu primeiro uniforme de Atlanta em 1968.

A SEGUIR

Miami: Continua seu balanço de quatro jogos em Santo Antônio no domingo à noite.

Atlanta: Visitas Detroit na noite de terça-feira.