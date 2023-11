banca sai a qualquer momento

Os concurseiros de plantão estão em total expectativa, pois a definição da banca organizadora do Concurso Nacional Unificado pode sair a qualquer momento. Isso porque, de acordo com o cronograma estabelecido, a escolha da banca organizadora deve ser concluída até 22 de novembro de 2023.

Este certame promete abrir portas para um total de 6.640 vagas em níveis médio e superior, abrangendo diversas áreas de atuação. O CNU tem como objetivo simplificar o acesso aos concursos federais, tornando-o mais prático e eficiente.

Então, se você quiser saber mais sobre esse mega concurso que vem por aí, é só continuar lendo, pois vamos explicar tudo.

Concurso Nacional Unificado pode ter banca definida logo

Até agora não houve a definição da banca responsável pelo CNU, mas já sabemos quais são aquelas que enviaram propostas. Dessa forma, a instituição que deve organizar o concurso deve estar entre essas:

Cebraspe;

FGV;

Fundação Cesgranrio;

Iades;

IBFC.

Sendo assim, uma coisa é certa: o CNU terá como banca uma das gigantes organizadoras de concursos. Uma vez que essas instituições figuram entre as maiores e mais respeitadas do Brasil.

Adesão ao Concurso Nacional Unificado



Segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a adesão ao edital unificado alcançou um patamar impressionante. Isso porque 21 órgãos federais aderiram à proposta, totalizando uma adesão de 72%.

Aliás, esse marco histórico representa o primeiro concurso unificado em âmbito federal, marcando um avanço significativo no setor.

Retrospectiva do CNU até agora

Veja a seguir os principais marcos do Concurso Nacional Unificado:

5 de outubro de 2023: Houve a divulgação do regulamento que estabelece os termos de adesão, o plano de execução, os objetivos da seleção, os detalhes das etapas do concurso público , bem como o cronograma para a contratação da banca; 29 de setembro de 2023: Um decreto presidencial saiu no Diário Oficial, fornecendo detalhes sobre a condução do concurso público. Por exemplo, incluindo a participação de comissões, comitês e grupos técnicos.

É importante ressaltar que a adesão ao concurso unificado foi voluntária para os órgãos federais que tiveram autorização para publicar editais de concursos públicos este ano.

Qual o salário dos aprovados no Concurso Nacional Unificado

No que diz respeito à remuneração, é preciso considerar todos os concursos autorizados e as leis que regem suas estruturas remuneratórias.

Sendo assim, a expectativa é que os salários iniciais para os aprovados no Concurso Nacional Unificado possam alcançar até R$ 22 mil.

Por isso, essa é uma excelente oportunidade para quem quer seguir carreira pública com uma boa remuneração.

Como escolher as vagas para concorrer no CNU

Como o certame será o mesmo para diversos órgãos, os candidatos podem ficar confusos sobre a escolha do cargo ao qual irão concorrer na hora de prestar o concurso.

A saber, a seleção de vagas no CNU será realizada em dois passos cruciais:

No momento da inscrição, os candidatos deverão escolher um bloco correspondente à área de atuação governamental de seu interesse; Em seguida, eles deverão selecionar o cargo de sua preferência entre as vagas disponíveis no bloco escolhido.

Ademais, as cotas no Concurso Nacional Unificado serão distribuídas de acordo com cada bloco e seguirão os seguintes percentuais:

20% das vagas serão para pessoas negras;

5% das vagas serão para pessoas com deficiência (PCD).

Quais as etapas da prova do Concurso Nacional Unificado

As etapas de avaliação no CNU compreenderão:

Prova objetiva: com uma matriz curricular comum a todos os candidatos e conteúdo específico de acordo com as áreas de atuação governamental ou blocos temáticos; Prova dissertativa : aqui, também baseada nas áreas de atuação governamental ou blocos temáticos; Por fim, avaliação de titulação acadêmica e/ou experiência profissional pregressa correspondente ao cargo, à área de atuação e especialidade.

Como estudar para o CNU?

Recentemente, o Manual de Orientações para Concursos Públicos, divulgado pelo Ministério de Gestão e Inovação, trouxe à tona uma seleção de tópicos que podem servir como um ponto de partida fundamental para os concurseiros que farão o CNU. Aliás, esses elementos abrangem uma variedade de áreas do conhecimento e incluem:

Compreensão da Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Noções de Direito Constitucional, abordando princípios, direitos e garantias constitucionais; Fundamentos básicos de Direito Administrativo; Exploração dos princípios e funcionamento da Administração Pública; Estudo detalhado da Lei nº 8.112/90, conhecida como Estatuto do Servidor Público Federal; Ética no contexto do serviço público; Direitos Humanos, com ênfase na igualdade e não discriminação; Conhecimento dos direitos das pessoas idosas; Abordagem das questões relacionadas às pessoas com deficiência (PCD); Discussão sobre a diversidade de gênero, incluindo a sigla LBGTQIA+; Competência em Informática; Atualidades.

Portanto, agora que você já sabe mais sobre o Concurso Nacional Unificado, não perca tempo e se prepare antes mesmo do edital sair. Além disso, volte sempre aqui, pois assim que houver a definição da banca, traremos em primeira mão para você!