Bancas questionam projeto básico do Concurso Unificado; o que vai acontecer com o edital?

O Concurso Unificado está na fase de escolha da banca. Empresas criticam o projeto básico do Enem dos Concursos

Em fase de escolha da banca, este pode ser um dos motivos que o edital do concurso unificado ainda não foi liberado, o questionamento das bancas organizadoras sobre o projeto básico do Enem dos Concursos.

Afinal, o que está errado de acordo com as empresas? Confira todos os detalhes a seguir.

Desafios no “Enem dos Concursos”: Projeto Básico Pode Atrasar Cronograma

O andamento do Concurso Nacional Unificado (CNU) enfrenta obstáculos, especialmente relacionados ao projeto básico do concurso, podendo impactar o cronograma do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Questionamentos do Idecan: Termo de Referência Requer Mais Detalhes

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), uma das bancas convidadas, levantou dúvidas sobre o termo de referência, indicando a necessidade de informações adicionais. O aguardo por respostas do governo adiciona incertezas ao processo de contratação da banca organizadora.

Cinco Bancas

Apesar dos desafios, apenas cinco bancas organizadoras continuam na disputa: Cebraspe, FGV, Cesgranrio, Iades e IBFC. A definição da banca organizadora, crucial para o andamento do “Enem dos Concursos”, está programada para este mês de novembro.



Você também pode gostar:

Contratação da Organizadora Até 22 de Novembro

Conforme o regulamento do Concurso Unificado, a contratação da banca organizadora deve ocorrer até 22 de novembro. Este prazo estabelece as bases para a publicação do edital, a aplicação das provas e a organização do evento, que promete ser um marco nos concursos públicos.

O CNU seguirá o formato do Enem, apresentando uma prova única de conhecimento para todos os cargos. Após essa etapa, os candidatos terão a oportunidade de concorrer dentro de blocos temáticos, ampliando as possibilidades de escolha.

Mais de 6.640 Vagas para o concurso unificado

Com uma oferta total de 6.640 vagas em níveis médio e superior, o Concurso Unificado atraiu a participação de mais de 20 órgãos públicos. A primeira edição promete ser abrangente e desafiadora, marcando uma nova era nos concursos públicos no país.

O governo dá um passo inovador com o Concurso Nacional Unificado, visando centralizar os concursos autorizados em 2023 e tornar o acesso ao serviço público mais democrático. Em um movimento inspirado no Enem, as provas não serão restritas apenas às capitais dos estados. A descentralização geográfica promete ampliar as oportunidades e facilitar a participação de candidatos de diferentes regiões. A grande inovação está na possibilidade de concorrer a vagas em mais de um cargo, tudo isso pagando apenas uma taxa de inscrição. Uma abordagem mais acessível e inclusiva para os aspirantes a servidores públicos. Previsões para Edital, Provas e Resultados O cronograma do Concurso Nacional Unificado já está delineado, proporcionando transparência aos candidatos: Edital: Previsto para 20 de dezembro de 2023, anunciando as oportunidades e os requisitos.

Previsto para 20 de dezembro de 2023, anunciando as oportunidades e os requisitos. Provas: Até março de 2024, permitindo a preparação adequada dos participantes.

Até março de 2024, permitindo a preparação adequada dos participantes. Resultado Final: Até maio de 2024, marcando o desfecho da etapa unificada.

Até maio de 2024, marcando o desfecho da etapa unificada. Cursos de Formação: Quando cabível, até julho de 2024, preparando os futuros servidores para suas responsabilidades.

Quando cabível, até julho de 2024, preparando os futuros servidores para suas responsabilidades. Posse dos Novos Servidores: Até agosto de 2024, consolidando a entrada dos aprovados no serviço público. O secretário de Gestão de Pessoas do MGI, José Celso Pereira Cardoso Júnior, adianta uma novidade empolgante: a publicação de um edital por bloco temático. Uma abordagem que promete atender a diversos interesses e áreas de conhecimento. Escolha de Carreiras Dentro do Bloco Temático A inovação vai além: dentro do bloco temático escolhido, os candidatos poderão listar, por ordem de prioridade, as carreiras desejadas. Isso possibilita a participação em mais de um processo seletivo, pagando apenas uma taxa de inscrição, desde que os requisitos necessários sejam atendidos. Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Governo Federal, revela uma mudança significativa na abordagem das provas do Concurso Nacional Unificado. Em entrevista à Folha de São Paulo, Pojo destaca a intenção de reduzir o foco na memorização e “decoreba” de conteúdos. Novos Critérios de Avaliação do concurso unificado O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos busca captar habilidades diversas dos candidatos, com ênfase na capacidade analítica. Pojo enfatiza que a alteração visa avaliar aspectos mais abrangentes, indo além do conhecimento específico de leis, muitas vezes não diretamente aplicado no cotidiano de trabalho. Essas mudanças do concurso unificado visam ampliar a diversidade entre os candidatos, reconhecendo que o formato tradicional pode favorecer quem tem tempo integral para dedicar aos estudos. Pojo destaca a importância de evitar uma competição desleal entre aqueles que podem se dedicar exclusivamente aos concursos e aqueles que precisam equilibrar o estudo com outras responsabilidades. O Concurso Nacional Unificado surge não apenas como uma oportunidade de ingresso no serviço público, mas como um agente de mudança no cenário dos concursos, promovendo equidade e valorizando habilidades essenciais para o serviço público Órgãos do concurso unificado Os órgãos que vão participar do concurso unificado são: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): 895 vagas;

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas): 502 vagas;

Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária): 742 vagas;

Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária): 440 vagas;

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia): 80 vagas;

MTE (Ministério do Trabalho e Emprego): 900 vagas;

Ministério da Saúde: 220 vagas;

AGU (Advocacia Geral da União): 400 vagas;

Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar): 40 vagas;

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica): 40 vagas;

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários): 30 vagas;

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): 35 vagas;

MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços): 110 vagas;

MCTI em partes (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação): 296 vagas;

MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública): 130 vagas;

MinC (Ministério da Cultura): 50 vagas;

MEC (Ministério da Educação): 70 vagas para ATPS;

MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania): 40 vagas;

MPI (Ministério dos Povos Indígenas): 30 vagas;

MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento): 60 vagas;

MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e as carreiras transversais: 1.480 vagas;

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira): 50 vagas.