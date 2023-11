Banco Central emite ALERTA sobre dinheiro disponível para o cidadão; entenda detalhes 

O Banco Central (BC) lançou uma iniciativa inovadora neste ano, reativando o Sistema Valores a Receber (SVR) para disponibilizar aos brasileiros o acesso a todo o dinheiro esquecido em seus nomes.

Banco Central do Brasil emite ALERTA sobre dinheiro disponível para o cidadão; entenda detalhes

Embora a intenção fosse facilitar o resgate dessas quantias, os resultados não seguiram o plano esperado. Assim, em um comunicado crucial na última quarta-feira (8), o BC divulgou informações importantes.

Em suma, o SVR foi inicialmente lançado em 2022, proporcionando aos consumidores a oportunidade de recuperar qualquer valor esquecido e esvaziar suas contas já encerradas.

Assim sendo, o sucesso inicial foi evidente, com milhares de acessos. Contudo, isso levou o Banco Central a fechar temporariamente a página, aprimorar o sistema e relançá-lo em março deste ano.

Conforme informado, até setembro, cerca de R$ 5,2 bilhões já haviam sido resgatados. No entanto, o número de pessoas que ainda possuem saldos esquecidos é surpreendente.

Segundo o BC, 29,7 milhões de brasileiros têm até R$ 10 para serem retirados, enquanto 820 mil possuem mais de R$ 1 mil esperando em suas contas.

Como saber se tenho dinheiro esquecido?

O Banco Central revelou que ainda há um montante significativo de R$ 7,3 bilhões em dinheiro esquecido disponível para ser sacado. No entanto, a maioria esmagadora, representando 63,43%, possui direito a quantias de até R$ 10.



Esses valores incluem saldos de seguros, consórcios, contas ou aplicações que permaneceram sem resgate. Contudo, descobrir se você tem algum valor disponível é simples.

Para isso, basta acessar o Sistema Valores a Receber no site do Banco Central e fornecer seus dados pessoais:

Acesse o sistema SVR no site do Banco Central;

Clique em “Consulte valores a receber”;

Informe o número de CPF/CNPJ e a data de nascimento. Digite os caracteres fornecidos como medida de segurança e clique em “Consultar”;

O sistema informará se há alguma quantia disponível para resgate. Para prosseguir, faça o login.

Resgatando o tesouro esquecido

Com a luz verde do Banco Central indicando valores disponíveis, o próximo passo é resgatar o dinheiro esquecido. Desse modo, a transferência será feita exclusivamente via PIX para a conta em que o número de CPF estiver cadastrado. Siga estes passos:

Após a consulta, com saldo disponível, clique em “Acessar o SVR”;

Faça login no Gov.br;

Clique em “Meus valores a receber” e concorde com os termos;

Uma lista dos valores disponíveis será exibida; selecione o que deseja resgatar;

É necessário informar que a transferência deve ser feita via PIX;

Por conseguinte, confirme.

Conforme informa o Banco Central, no caso de herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais que desejam resgatar valores esquecidos por pessoas falecidas, será necessário preencher um termo de responsabilidade. Em seguida, é necessário entrar em contato com a instituição financeira.

Cuidado com golpes que envolvem valores esquecidos

Certifique-se de acessar o Sistema Valores a Receber diretamente pelo site oficial do Banco Central. Desse modo, evite links enviados por e-mails ou mensagens suspeitas.

Além disso, nunca forneça informações pessoais, como números de conta, senhas ou dados de cartão, a fontes não confiáveis. O Banco Central solicitará apenas informações básicas para a consulta.

Taxas de resgate

Em suma, o resgate de valores esquecidos pelo SVR é gratuito. Desse modo, desconfie de qualquer solicitação de pagamento de taxas para liberar os fundos.

Comunicação oficial

O Banco Central se comunicará oficialmente por meio de seu site e canais oficiais. Dessa maneira, desconfie de mensagens ou ligações não solicitadas que afirmam representar o BC.

Por fim, certifique-se de que está usando uma conexão segura ao acessar o SVR. Evite realizar transações em redes Wi-Fi públicas ou não seguras. Desse modo, poderá resgatar os valores esquecidos de forma segura.