BANCO CENTRAL emite alerta sobre dinheiro esquecido em bancos

O Banco Central emitiu um alerta importante para os brasileiros sobre a existência de dinheiro esquecido em bancos. O Sistema Valores a Receber (SVR), relançado em 2023, permite que os cidadãos recuperem valores financeiros vinculados aos seus nomes que foram esquecidos ao longo do tempo.

No entanto, muitas pessoas ainda não realizaram o resgate desses montantes, o que despertou a preocupação da instituição.

O alerta do Banco Central sobre o SVR

O Banco Central introduziu o Sistema Valores a Receber (SVR) em 2022, com o objetivo de oferecer aos consumidores a possibilidade de reaver fundos esquecidos e liquidar saldos remanescentes em contas já encerradas. Desde então, aproximadamente R$ 5,2 bilhões já foram resgatados por meio desse sistema.

No entanto, mesmo com esse resgate significativo, ainda há um número considerável de indivíduos que possuem valores esquecidos à sua disposição. Conforme o alerta do Banco Central, existem 29,7 milhões de cidadãos brasileiros que podem sacar quantias de até R$ 10. Além disso, 820 mil pessoas têm montantes superiores a R$ 1.000 aguardando resgate em suas respectivas contas.

No caso de herdeiros, testamenteiros, inventariantes ou representantes legais que desejam resgatar fundos esquecidos pertencentes a indivíduos falecidos, é necessário preencher um termo de responsabilidade e entrar em contato com a instituição financeira onde os recursos estão depositados.

Como verificar se você tem valores esquecidos

Para verificar se você possui valores esquecidos, é necessário acessar o Sistema Valores a Receber por meio do site oficial do Banco Central. No site, clique em “Consulte valores a receber” e forneça os dados solicitados. Em seguida, clique em “Consultar” e faça o login para dar continuidade ao processo.

Após a confirmação por parte do Banco Central sobre a disponibilidade de valores, é possível prosseguir para o resgate dos fundos esquecidos. Vale ressaltar que a transferência será realizada exclusivamente por meio do sistema PIX para a conta na qual o número de CPF esteja cadastrado.



Para acessar o SVR, selecione a opção “Acessar o SVR” e faça o login no portal Gov.br. Em seguida, selecione a opção “Meus valores a receber” e concorde com os termos estipulados. Será apresentada uma lista com os valores disponíveis, e você deve escolher aquele que deseja resgatar.

Informe que a transferência ocorrerá por meio do sistema PIX e confirme a operação.

Estatísticas sobre os valores esquecidos

Segundo os dados divulgados pelo Banco Central, até o momento, estão disponíveis R$ 5,86 bilhões para 38,2 milhões de CPFs e R$ 1,46 bilhão para quase 3 milhões de CNPJs. Esses valores representam a quantia total que pode ser resgatada pelos beneficiários.

Os resgates estão distribuídos em diferentes faixas de valores. Segundo o Banco Central, 63,43% dos resgates devem ser de até R$ 10. Além disso, 24,92% dos resgates estão na faixa entre R$ 10,01 e R$ 100, 9,9% estão entre R$ 100,01 e R$ 1.000, e apenas 1,75% estão acima de R$ 1.000,01.

Em relação ao número de beneficiários por faixa de valor a receber, temos: 29.741.808 beneficiários com valores entre R$ 0,00 e R$ 10,00; 11.683.264 beneficiários com valores entre R$ 10,01 e R$ 100,00; 4.642.044 beneficiários com valores entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00; e 820.075 beneficiários com valores acima de R$ 1.000,01.

Como solicitar a devolução dos valores

É importante destacar que o único site em que é possível fazer a consulta e solicitar a devolução dos valores é o do Banco Central. A consulta está disponível desde o dia 7 de março e é feita por meio do Sistema Valores a Receber.

Para que os valores sejam liberados, é necessário fornecer uma chave PIX para a devolução. Caso você não tenha uma chave cadastrada, será necessário entrar em contato com a instituição financeira para combinar a forma de recebimento ou criar uma chave PIX e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para realizar a consulta. Além disso, será necessário preencher um termo de responsabilidade. Após a consulta, é necessário entrar em contato com as instituições onde há valores a receber para verificar os procedimentos necessários.

Não perca a oportunidade de verificar se você possui valores esquecidos e faça o resgate por meio do Sistema Valores a Receber do Banco Central. Essa é uma excelente maneira de recuperar recursos financeiros que podem fazer a diferença em sua vida.