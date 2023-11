Banco Central fala sobre NOVO golpe de aplicativo falso; Confira

O Banco Central do Brasil emitiu um alerta nesta quinta-feira (23), orientando correntistas com recursos esquecidos no sistema financeiro a utilizarem exclusivamente a página oficial da instituição para consultas. A autoridade monetária ressaltou a existência de um aplicativo falso, veiculado por anúncios no Facebook, que alega oferecer a verificação de valores a receber.

Segundo o comunicado do Banco Central (BC), a consulta de valores e qualquer pedido de resgate devem ser realizados apenas através do site oficial do Banco Central. A instituição reforçou que não há a exigência de pagamento de taxas para tais procedimentos, diferentemente do que é proposto pelo mencionado anúncio falso.

“O Banco Central alerta que não envia e-mails nem links. Ninguém está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Além disso, o cidadão não deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Caso já tenha sido vítima de golpe, o cidadão deve procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência”, informou a autarquia.

Saiba como denunciar golpe de falso aplicativo

Como já dito anteriormente, consumidores estão sendo alertados sobre um golpe envolvendo um falso aplicativo que promete a verificação de valores a receber. Além de orientar o registro de boletim de ocorrência, autoridades recomendam que as vítimas procurem imediatamente o banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar o golpe e solicitar o estorno do valor indevidamente retirado.

O anúncio fraudulento, que incita os usuários a baixarem o aplicativo para verificar valores a receber, utiliza um vídeo de uma reportagem televisiva para dar credibilidade à sua proposta. Entretanto, o conteúdo completo da matéria destaca que o único canal oficial de consulta é a página do Banco Central.

O falso aplicativo, identificado como uma ameaça à segurança financeira dos usuários, foi removido do Google Play Store. Contudo, a empresa desenvolvedora responsável por esta fraude continua disponibilizando outros aplicativos de consultas duvidosas, relacionadas a benefícios como restituição de Imposto de Renda, Auxílio Gás e Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além de procurar as autoridades competentes, como a polícia e o banco, as vítimas são aconselhadas a registrar uma reclamação contra a empresa desenvolvedora do aplicativo no Procon local. Essa medida visa combater práticas fraudulentas e proteger outros consumidores de possíveis golpes semelhantes.



Sistema Valores a Receber do Banco Central

O Sistema Valores a Receber (SVR) oferece aos usuários a oportunidade de verificar se possuem recursos esquecidos ou inesperados em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras. Além disso, o serviço orienta sobre como resgatar esses valores, proporcionando uma ferramenta útil para os consumidores.

Desde o dia 28/2, os usuários têm a possibilidade de consultar se há valores a receber no sistema financeiro por meio do SVR. No entanto, o acesso ao sistema e a solicitação de transferências exigem uma Conta gov.br no nível prata ou ouro, garantindo maior segurança durante o processo.

Vale lembrar que o Banco Central não envia links e não entra em contato com os usuários para tratar de assuntos relacionados a valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Mais informações sobre o sistema podem ser obtidas nos canais oficiais da autarquia.