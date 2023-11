Banco digital anuncia mudanças IMPORTANTES em sua conta; Veja quais

A Nomad, fintech brasileira de serviços financeiros, anunciou recentemente que fará alterações em sua conta digital internacional. Nesse sentido, a principal mudança será a substituição da bandeira dos cartões Mastercard, que passarão a operar através da Visa, sendo que também haverá uma alteração no banco em que a fintech deposita seus recursos nos Estados Unidos, gerando a necessidade de atualização da conta por parte dos clientes.

Como dito, o cartão de débito da Nomad passará a ser emitido na bandeira Visa, sendo assim, os clientes que já possuem o cartão físico com a bandeira Mastercard deverão solicitar uma nova via através do aplicativo da empresa, processo que será totalmente gratuito. Por outro lado, o cartão virtual será atualizado automaticamente no momento em que o cliente atualizar a conta.

Os clientes da Nomad que ainda não possuem o cartão de débito físico podem realizar a solicitação através do aplicativo de maneira gratuita, desde que tenham feito, no mínimo, US$ 1.000 em operações de câmbio nos últimos 6 meses. Se a condição não for cumprida, a primeira via do cartão será emitida com um custo de US$ 20.

Atualização da conta Nomad

Como dito, a conta digital Nomad deverá ser atualizada pelos clientes devido à troca do parceiro comercial da empresa nos Estados Unidos, sendo que o banco Evolve Bank & Trust foi substituído pelo Community Federal Savings Bank (CFSB).

A atualização das contas está sendo disponibilizada de maneira gradual aos clientes pela Nomad, e basta seguir o passo a passo que irá aparecer no aplicativo. Segundo o banco digital, os clientes serão informados através do e-mail e aplicativo quando a atualização estiver disponível, sendo que as contas que ainda não foram atualizadas continuarão a funcionar normalmente.

É importante destacar que, apesar das mudanças, a conta Nomad continua com isenção de taxas para sua manutenção ou abertura. Na prática, a mudança para os clientes será no momento de receber transferências de outros bancos, pois os dados da conta serão diferentes. Para saber as novas informações, basta acessar o perfil no aplicativo após a atualização da conta.

O aplicativo do banco digital mostrará a seguinte mensagem quando a atualização estiver disponível: “É por isso que agora, além da Visa ser a nova bandeira do seu cartão Nomad, sua conta-corrente nos EUA será ofertada pelo banco Community Federal Savings Bank, membro do FDIC. Não se preocupe: sua conta Nomad permanece sem taxa mensal de manutenção e o seu dinheiro continua assegurado pelo fundo garantidor dos EUA (FDIC) por meio do nosso novo parceiro bancário”.



Saldos de investimentos não serão afetados

Como dito, o saldo das contas da Nomad continuarão protegidos pelo FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Esta entidade americana é semelhante ao Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, e protege os correntistas contra a perda de seus fundos (até o limite de US$ 250 mil), promove a estabilidade financeira e minimiza os impactos na economia causados por grandes falências bancárias.

Além disso, a Nomad também afirmou que as mudanças não afetarão o saldo das contas, que poderá ser acessado a qualquer momento. Por fim, essa mesma regra é válida para os investimentos, desde que sejam respeitadas as regras de resgate de cada aplicação.