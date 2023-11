Banco do Brasil promove LEILÃO com imóveis a preços surpreendente

O sonho da casa própria está mais próximo para os brasileiros que desejam adquirir uma moradia. O Banco do Brasil está promovendo uma oportunidade única com leilões de imóveis a preços atrativos. Neste mês de novembro, serão realizados três leilões com imóveis residenciais disponíveis a partir de R$ 49 mil.

Essa é uma excelente chance para quem busca uma oportunidade de investimento ou um novo lar.

Detalhes sobre os leilões do Banco do Brasil

Os leilões serão realizados em parceria com a Biasi Leilões e transmitidos online por meio do site da empresa. Serão disponibilizados um total de 56 imóveis localizados em diferentes estados do país, como São Paulo, Paraíba, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco e Piauí. A Paraíba conta com a maioria dos imóveis, cerca de 36, seguida por São Paulo com seis residências disponíveis.

Os lances devem ser feitos online, proporcionando comodidade e facilidade para os interessados. O primeiro leilão foi realizado no dia 08 de novembro, enquanto o segundo será dividido entre os dias 21 e 28 de novembro. Já o terceiro leilão acontecerá no dia 22 de novembro.

É importante ressaltar que o pagamento deverá ser realizado à vista e o vencedor do leilão precisará arcar com a comissão do leiloeiro, estabelecida em 5% do valor do lance ganhador.

Oportunidades além do Banco do Brasil

Além do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal também está promovendo leilões de imóveis em todo o país. São mais de 780 moradias disponíveis, com descontos de até 95%. A maioria desses imóveis foi retomada pela Caixa devido a casos de inadimplência dos compradores.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal autorizou os bancos a retomarem imóveis de devedores, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das dívidas e evitando que essas pendências sejam repassadas aos futuros compradores.



Como participar dos leilões

Para participar dos leilões do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, é necessário estar atento às datas, horários e regras divulgadas por cada instituição. É fundamental realizar uma pesquisa detalhada sobre os imóveis disponíveis, analisando sua localização, estado de conservação, documentação e valores.

Durante o processo de leilão, é importante estar preparado para efetuar os lances online e contar com o valor necessário para o pagamento à vista, além da comissão do leiloeiro. É recomendado também consultar um especialista para auxiliar na avaliação dos imóveis e na tomada de decisão.

Vantagens de adquirir um imóvel em leilão

Os leilões de imóveis oferecem diversas vantagens para os interessados. Além dos preços atrativos, é possível encontrar uma variedade de opções em diferentes regiões do país. Essa diversidade permite que os compradores encontrem imóveis que se adéquem às suas necessidades e preferências.

Outra vantagem é a possibilidade de adquirir um imóvel com descontos significativos, que podem chegar a até 95% do valor de mercado. Essa economia é bastante atrativa para quem busca realizar um investimento ou adquirir um imóvel próprio.

Cuidados ao participar de leilões de imóveis

Mesmo com as vantagens oferecidas pelos leilões de imóveis, é importante tomar alguns cuidados antes de participar desse tipo de negociação. O primeiro passo é realizar uma pesquisa detalhada sobre o imóvel desejado, verificando sua localização, estado de conservação, pendências jurídicas e documentação.

Além disso, é essencial estar atento aos prazos e regras estabelecidos pelos bancos e leiloeiros. É recomendado também contar com o auxílio de um profissional especializado, como um advogado ou corretor, que possa orientar e auxiliar na tomada de decisão.

Ademais, os leilões de imóveis promovidos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal oferecem oportunidades únicas para quem busca adquirir uma moradia com preços atrativos. É fundamental estar atento às datas, horários e regras estabelecidas por cada instituição, além de realizar uma pesquisa detalhada sobre os imóveis disponíveis.

Participar de um leilão de imóveis é uma excelente opção para quem deseja realizar um investimento ou adquirir uma casa própria. É importante tomar os devidos cuidados, como verificar a documentação e condições do imóvel, para garantir uma negociação segura e bem-sucedida.

Não perca essa oportunidade de realizar o sonho da casa própria. Aproveite os leilões de imóveis do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e encontre o imóvel perfeito para você e sua família.