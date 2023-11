Banco FAMOSO oferece PIX sob determinadas CONDIÇÕES

É muito gratificante quando um PIX ocorre mais cedo na conta bancária, não é verdade? Quando aquele montante financeiro crucial com o qual você estava contando é creditado exatamente na data em que mais precisava.

De fato, essa é uma realidade para diversos cidadãos brasileiros em todo o território nacional. Isso porque acabaram de ser informados de que receberão o montante de R$ 600 em suas contas bancárias através do PIX.

Descubra a causa desse PIX

Essa notícia se espalhou amplamente por todo o Brasil. Assim, é fundamental considerar alguns aspectos para entender quem terá direito a esse valor e como efetuar o saque correspondente. Portanto, confira todas as informações relevantes para determinar se você se enquadra no grupo de beneficiários desta vez.

O motivo por trás dessa antecipação está ligado a um acontecimento recente. Nos últimos dias, uma notícia positiva foi precedida por uma situação triste e desafiadora. Uma catástrofe natural atingiu algumas famílias em estados da região sul do país.

A tempestade causou diversos estragos em seu caminho, resultando no adiantamento do pagamento para os beneficiários do Bolsa Família. Essa medida certamente traria grande alegria em circunstâncias felizes, mas, neste contexto, ela serve como um alívio para as dificuldades enfrentadas em decorrência desse evento.

As famílias afetadas pelo desastre e aquelas cujo número final do NIS é o dígito 4 receberam os seus benefícios hoje, 22 de novembro. Isso representa uma antecipação em relação à data originalmente prevista. O anúncio dessa mudança e do PIX adiantado foi feito por meio dos canais oficiais do Governo e da Caixa Econômica Federal.

É importante ressaltar que os beneficiários do Bolsa Família são famílias cuja renda mensal por pessoa não ultrapassa R$ 218 e que se encontram abaixo desse limite. Essas famílias podem ter diferentes configurações, incluindo famílias unipessoais ou aquelas sem a presença de uma figura materna, ou paterna.

O objetivo desse benefício é fornecer suporte às necessidades mais básicas daqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. Assim, proporcionará alívio nas vulnerabilidades e nas questões sociais que enfrentam.



Como obter a ajuda do governo?

Se você deseja se tornar um beneficiário desse programa, a orientação é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua residência. Dessa forma, é possível solicitar um atendimento social para obter orientações sobre seus direitos.

Consulte um profissional presente no local para verificar se você se enquadra nos critérios estabelecidos pela legislação. Com isso, conseguirá obter encaminhamentos adequados para a resolução do seu caso.

Calendário de pagamento do Bolsa Família neste mês

Quanto ao calendário de pagamento do Bolsa Família neste mês, é importante mencionar que as datas de pagamento estão vinculadas ao número final do NIS de cada família. Portanto, veja as informações precisas abaixo:

Para aquelas pessoas com NIS terminado em 1, o dia do pagamento foi em 17 de novembro;

Para aquelas pessoas com NIS terminado em 2, o dia do pagamento foi em 20 de novembro;

Ademais, para aquelas pessoas com NIS terminado em 3, o dia do pagamento foi em 21 de novembro;

Para aquelas pessoas com NIS terminado em 4, o dia do pagamento foi em 22 de novembro;

Para aquelas pessoas com NIS terminado em 5, o dia do pagamento será em 23 de novembro;

Então, para aquelas pessoas com NIS terminado em 6, o dia do pagamento será em 24 de novembro;

Para aquelas pessoas com NIS terminado em 7, o dia do pagamento será em 27 de novembro;

Então, para aquelas pessoas com NIS terminado em 8, o dia do pagamento será em 28 de novembro;

Então, para aquelas pessoas com NIS terminado em 9, o dia do pagamento será em 29 de novembro;

Para aquelas pessoas com NIS terminado em 0, o dia do pagamento será em 30 de novembro, que é o último dia do mês para efetuar esse recebimento.