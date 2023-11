Barão de Mauá abre inscrições para Vestibular 2024

O Centro Universitário Barão de Mauá é uma instituição de nível superior privada que foi fundada no ano de 1966. Atualmente, a Barão de Mauá oferece diversos cursos de graduação de qualidade, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

Se você quer estudar na instituição, está com sorte: as inscrições para o Vestibular 2024 da Barão de Mauá já estão abertas.

Dessa maneira, para que você consiga fazer a sua inscrição, trouxemos um resumo com todas as principais informações sobre o Vestibular 2024 da Barão de Mauá. Vamos conferir!

Vestibular 2024 Barão de Mauá: inscrições estão abertas

A Barão de Mauá está com inscrições abertas para o Vestibular 2024. Porém, os estudantes devem ficar atentos: o prazo para realizar a própria inscrição termina no dia 27 de novembro.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente de forma online através do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site do Vestibular 2024 da Barão de Mauá. No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a modalidade de interesse. As opções para a edição 2024 do Vestibular 2024 são:

Prova presencial (inscrições encerradas no dia 10 de novembro e prova realizada no dia 15 de novembro);

Prova on-line;

Reaproveitamento: uso da nota obtida no Vestibular da Barão de Mauá 2023;

Certificação internacional;

Uso da nota do ENEM , Exame Nacional do Ensino Médio;

Transferência ou portador de diploma.

Segundo as informações divulgadas pela Barão de Mauá, os candidatos poderão indicar duas opções de cursos no momento da inscrição.



Ainda está com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular 2024 da Barão de Mauá e confira mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular 2024 Barão de Mauá: taxa de inscrição

Todos os estudantes interessados em participar do Vestibular de 2024 da Barão de Mauá deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 120,00.

A taxa deverá ser paga no ato da inscrição por meio de boleto bancário, cartão de crédito ou cartão de débito.

Vestibular 2024 Barão de Mauá: prova on-line

Os candidatos que optarem pela prova on-line deverão realizar um exame composto por quarenta e seis questões de múltipla escolha sobre diferentes tópicos estudados ao longo do ensino médio. Além disso, os estudantes também escrever uma redação com base no tema proposto.

A prova será aplicada no dia 29 de novembro, a partir das 15h. A nota máxima atribuída ao desempenho dos candidatos na prova será de de 10 pontos.

Vestibular 2024 Barão de Mauá: nota do ENEM

Os estudantes também poderão ingressar na Barão de Mauá usando as notas obtidas na prova do ENEM. A instituição irá aceitar as pontuações obtidas entre 2020 e 2022.

Para participar do processo seletivo através dessa modalidade, o candidato deverá ter obtido uma nota maior ou igual a 500 pontos.

Vestibular 2024 Barão de Mauá: certificação internacional

Além disso, os candidatos também poderão optar pela modalidade certificação internacional. Para isso, será necessario participar de uma prova de redação e enviar também o próprio certificado internacional (SAT, BAC, IB ou ACT). .

Vestibular 2024 Barão de Mauá: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a Barão de Mauá está oferecendo vagas para diferentes cursos de graduação ministrados no campus da Barão de Mauá em São Caetano do Sul, estado de São Paulo. Confira o número de vagas para cada curso de graduação a seguir:

Administração: 50 vagas;

Arquitetura e Urbanismo: 40 vagas;

Ciência da computação: 150 vagas;

Design: 80 vagas;

Inteligência artificial e ciência de dados: 50 vagas;

Relações internacionais: 50 vagas;

Sistemas de informação: 50 vagas;

Engenharia de Alimentos: 60 vagas;

Engenharia civil: 60 vagas;

Engenharia de computação: 120 vagas;

Engenharia de controle e automação: 60 vagas;

Engenharia elétrica: 40 vagas;

Engenharia eletrônica: 40 vagas;

Engenharia mecânica: 60 vagas;

Engenharia de produção: 120 vagas;

Engenharia química: 60 vagas.